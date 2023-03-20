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Twitter'daki o özellik ücretli oldu. Para ödemesi yapmamak için bu adımlarla kapatın

Twitter'da bulunan SMS temelli iki faktörlü kimlik doğrulama özelliği ücretli oldu. Twitter Blue abonesi olmayan kullanıcıların özelliği kapatması gerektiği açıklandı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 14:13
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Twitter'daki SMS temelli iki faktörlü kimlik doğrulama özelliği ücretli oldu

Twitter'daki o özellik ücretli oldu. Para ödemesi yapmamak için bu adımlarla kapatın
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Twitter, kullanıcıları yakından ilgilendiren bir kararın altına imza attı. Şirket, SMS temelli iki faktörlü kimlik doğrulamayı ücretli hâle getirdi.

Kullanıcıların Twitter Blue abonesi olmaması durumunda hesaba erişmeye devam edebilmek için bu özelliği kapatması gerektiği duyuruldu.

SMS temelli kimlik doğrulama özelliğini 19 Mart 2023 tarihinden itibaren ücretli hâle getirileceği duyuruldu. 

Twitter'da SMS Temelli İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Nasıl Kaldırılır?

Ayarlar menüsüne girin.
Ayarlar ve Gizlilik kategorisini açın.
Güvenlik ve Hesap Erişimi bölümünü görüntüleyin.
Güvenlik kategorisine girin.
"İki faktörlü kimlik doğrulama" yazısına dokunun.
"Metin mesajı" seçeneğini devre dışı bırakın.
İşlemi onaylayın.
"Kimlik doğrulama uygulaması" seçeneğini seçebilirsiniz.

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