Elon Musk 31 Mart’ı işaret etti. Twitter’da her şey değişiyor

Ünlü milyarder Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 31 Mart tarihine dikkat çekti. Musk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Twitter, 31 Mart'ta tweet önermek için kullanılan tüm kodları açık kaynak haline getirecek"

Musk bu paylaşımın altına ise şu cümleleri yazdı:

"Algoritmamız" aşırı karmaşık ve dahili olarak tam olarak anlaşılmış değil. İnsanlar birçok aptalca şey keşfedecek, ancak sorunları bulunur bulunmaz yamayacağız!

Daha ilgi çekici tweet'ler sunmak için basitleştirilmiş bir yaklaşım geliştiriyoruz, ancak bu hala devam eden bir çalışma. Bu da açık kaynak olacak.

Kod şeffaflığı sağlamak ilk başta inanılmaz derecede utanç verici olacak, ancak öneri kalitesinde hızlı bir iyileşmeye yol açacaktır. En önemlisi, güveninizi kazanmayı umuyoruz."