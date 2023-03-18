Twitter’ın ardından Facebook ve Instagram’a da bu özellik geliyor

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, ABD'de kullanıcılarının hesap doğrulamaları için ücretli abonelik hizmetini devreye aldı.

Meta'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şubat ayında test edildiği duyurulan "Meta Verified" hizmetinin ABD'de başlatıldığı bildirildi.

NTV'de yer alan bilgilere göre, bu kapsamda, hizmetten yararlanacak web kullanıcılarından 11,99 dolar, Apple IOS veya Google Android kullanıcılarından 14,99 dolar aylık abonelik ücreti alınacak.

Hesaplarını resmi bir kimlikle doğrulayan Facebook ve Instagram kullanıcıları, "mavi tik" rozetinin yanı sıra, taklitlere karşı hesap koruması ile müşteri desteğine doğrudan erişim gibi imkanlar elde edecek.

Meta'dan yapılan açıklamada, aboneliğin ödeme yapan kullanıcılara mavi bir rozet, gönderileri için daha fazla görünürlük, taklitçilere karşı koruma ve müşteri hizmetlerine daha kolay erişim sağlayacağı belirtildi.

Hizmete kaydolan kullanıcılar Instagram ve Facebook'ta yayınlanan Hikayeler ve Reel Videoları için özel etiketler alacak.

Meta Verified rozeti henüz şirket ve işletmelerin başvurusuna açık değil.