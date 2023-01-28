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ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor

Türkiye’deki; ABD, Almanya ve Fransa büyükelçilikleri, ‘İsveç’teki Kur’an yakma olayından sonra terör saldırısı riski olduğunu’ kaydederek vatandaşlarını uyardı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 00:10
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Üç ülkeden Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor

ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
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İsveç, Danimarka ve Hollanda'daki Kur’an-ı Kerim yakma olaylarının ardından Almanya, Fransa ve ABD, Türkiye'de yaşayan vatandaşları için uyarıda bulundu.

Almanya Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından ‘Türkiye’deki Almanlar için önemli not’ diye yazılarak ülkenin vatandaşları uyarıldı.

Notta, ‘Türkiye’deki saldırı meydana gelme riski olduğu’ savunularak şunlar dendi:

“İsveç’teki Türk büyükelçiliği önünde Kuran’ın yakılması olayından sonra, güvenlik yetkililerinin değerlendirmesine göre Türkiye’de terör saldırısı riski artıyor. Bu nedenle, uluslararası ziyaretçilere açık tesisleri ziyaret ederken özellikle tetikte ve dikkatli olun, mümkünse kalabalıktan, halka açık yerlerden ve özellikle ibadet yerlerini ziyaret etmekten kaçının.”

ABD İBADET YERLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

ABD Büyükelçiliği’nin internet sitesinde de şu uyarı yer aldı:

“Avrupa’da son zamanlarda yaşanan Kuran yakma olaylarının ardından ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye’deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teröristler, ibadet yerlerini veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak çok az uyarıda bulunarak veya hiç uyarı vermeden saldırabilirler.”

FRANSA, ABD AÇIKLAMASINI HATIRLATTI

Fransa Büyükelçiliği’nin açıklamasında da ABD’nin açıklaması hatırlatılarak şunlar dendi:

“Türkiye’de ikamet eden veya ziyarete gelen Fransızlardan, özellikle ibadet yerleri olmak üzere yabancı uyrukluların uğrama ihtimali yüksek olan toplanma yerlerinde azami dikkat göstermeleri isteniyor.”

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