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Ekonomist Özgür Demirtaş'tan ateş gibi paylaşım. Ucuz işçilik için enflasyonu patlattılar

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ekonomiyi yönetenleri sosyal medya üzerinden eleştirdi. Demirtaş, "ucuz işçilik uğruna enflasyonu patlattılar" dedi

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 14:05
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Ucuz işçilik için enflasyonu patlattılar. Ekonomist Özgür Demirtaş'tan ateş gibi paylaşım geldi

Ekonomist Özgür Demirtaş'tan ateş gibi paylaşım. Ucuz işçilik için enflasyonu patlattılar
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Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter’da hükümetin faiz politikasını eleştirdi.

Kısa sürede on binlerce etkileşim alan ve “Geçmiş olsun” cümlesiyle biten ekonomi değerlendirmesinde Demirtaş şunları kaydetti:

“Çin gibi olacağız dendi.

Nas ile yöneteceğiz dendi.

Faizi indirip TL’yi ucuzlatacağız dendi.

Ucuz işçilik ile İhracat yapacağız dendi

Dendi mi DENDİ.

Noldu?

İthalat PATLADI.

Dış ticaret açığı REKOR kırdı.

Alanında uzmanları dinlememek KİBİR göstergesidir.

Ucuz işçilikle Avrupa’nın Çin’i olacağız dediler. Ucuz işçilik uğruna ENFLASYONU patlattılar.

Sonra Baktılar Dolar/TL artınca Enflasyon patlıyor. Baktılar seçimde fena olacak. Dediler Doları tutup maaşlara zam yapalım.

Şimdi de İhracatçılar patladı işçi çıkaracaklar. YALAN MI?

Dediler ki:

Faiz Enflasyonun Sebebidir.

Dedik ki: DEĞİL.

Dediler ki faizi indirince enflasyon inecek.

Dedik ki: OLMAZ.

Faiz indi Enflasyon Patladı… Geçmiş olsun

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Galip Demir
21.01.2023 15:13
Anlayana sivri sinek saz anlamayana davul zurna az demiş Atalarımız ama belirli bir kesim ne anlatırsan anlat anlamamakta ısrar ediyor ancak duvara tosladığında anlar galiba  
 
NECİP
21.01.2023 14:26
Özgür bey AKP hükümetin amacı yandaşlara ucuz işçi sağlayıp kayıt dışı ekonomi ile ülkeyi yönetmek ancak hükümetide 12 milyon mülteci ile kaçak işçi sebebi ile seçimi kesin olarak kaybettirecek  
 
adem
21.01.2023 14:24
söyledikleri şeyin hiçbir ülkede geçerliliği olmayan bir ekonomik yıkım politikası güttükleri için ,ucuz çin modeli diye geçiştirdiler,çıkartılan kanunların çoğunun arkasında bir art niyet var  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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