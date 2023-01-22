Özgür Demirtaş son çareyi açıkladı. Sosyal medyadan çağrı yaptı

Türk Lirası'nın yabancı para birimleri ve diğer dövizler karşısındaki değer kaybı gittikçe düşüyor.

Bu konu sık sık 500 TL ve hatta 1000 TL’lik banknotların yürürlüğe gireceği iddiaları da gündeme taşıyor.

Nisan 2022’de 500 TL’lik banknotların çıkacağı iddia edilmiş, Merkez Bankası’nın basıma hazır olduğu dile getirilmişti. Bu iddialar Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından reddedilmişti.

BAKAN NEBATİ'DEN 'BANKNOT' AÇIKLAMASI

Ağustos 2022’de ise yeni banknotlar için beklenti ikiye katlanarak 1000 TL’lik para basılacağına dair iddialar ortaya atılmış ve Bakan Nebati, kısa süre sonra bu iddiaları da reddetmişti.

Bakan Nebati, 500 ve 1000 TL’lik banknot iddialarıyla ilgili, "Hiçbir şekilde çalışma da yok, ihtiyaç da yok, paralar aynı şekilde kalacak" dedi.

TL cinsinden en değerli banknot olan 200 TL’nin basım sayısı Aralık 2022'de iki katına çıkmıştı. Ayrıca TL'nin değer kaybı nedeniyle teknolojik ürünler başta olmak üzere; döviz üzerinden ülkeye giren her türlü mal ve hizmete erişim zorlaşıyor.

Diğer taraftan en küçük madeni para ve banknotların kullanım alanı da giderek azalıyor.

DEMİRTAŞ BANKNOT ÇAĞRISI YAPTI

Ekonomist Özgür Demirtaş da konuya ilişkin bir çağrıda bulundu. Demirtaş'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

"500 TL ve 1.000 TL’lik Banknotların Çıkması lazım… Türk Lirasının alım gücü kalmadı."

Sosyal medyada Demirtaş'ı eleştiren de oldu destekleyen de oldu.

İşte paylaşıma gelen yanıtlardan bazıları şöyle: