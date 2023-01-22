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Özgür Demirtaş son çareyi açıkladı. Sosyal medyadan çağrı yaptı

Türk Lirası'nın günden güne eridiği şu günlerde, ekonomist Özgür Demirtaş bir çağrıda bulundu. Demirtaş, "500 TL ve 1.000 TL’lik banknotların çıkması lazım… Türk Lirası'nın alım gücü kalmadı." dedi.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 11:31
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Özgür Demirtaş'tan 500 TL ve 1000 TL'lik banknot çağrısı

Özgür Demirtaş son çareyi açıkladı. Sosyal medyadan çağrı yaptı
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Türk Lirası'nın yabancı para birimleri ve diğer dövizler karşısındaki değer kaybı gittikçe düşüyor. 

Bu konu sık sık 500 TL ve hatta 1000 TL’lik banknotların yürürlüğe gireceği iddiaları da gündeme taşıyor.

Nisan 2022’de 500 TL’lik banknotların çıkacağı iddia edilmiş, Merkez Bankası’nın basıma hazır olduğu dile getirilmişti. Bu iddialar Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından reddedilmişti.

BAKAN NEBATİ'DEN 'BANKNOT' AÇIKLAMASI

Ağustos 2022’de ise yeni banknotlar için beklenti ikiye katlanarak 1000 TL’lik para basılacağına dair iddialar ortaya atılmış ve Bakan Nebati, kısa süre sonra bu iddiaları da reddetmişti.

Bakan Nebati, 500 ve 1000 TL’lik banknot iddialarıyla ilgili, "Hiçbir şekilde çalışma da yok, ihtiyaç da yok, paralar aynı şekilde kalacak" dedi.

TL cinsinden en değerli banknot olan 200 TL’nin basım sayısı Aralık 2022'de iki katına çıkmıştı. Ayrıca TL'nin değer kaybı nedeniyle teknolojik ürünler başta olmak üzere; döviz üzerinden ülkeye giren her türlü mal ve hizmete erişim zorlaşıyor. 

Diğer taraftan en küçük madeni para ve banknotların kullanım alanı da giderek azalıyor.

DEMİRTAŞ BANKNOT ÇAĞRISI YAPTI

Ekonomist Özgür Demirtaş da konuya ilişkin bir çağrıda bulundu. Demirtaş'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Demirtaş'ın paylaşımı şöyle: 

"500 TL ve 1.000 TL’lik Banknotların Çıkması lazım… Türk Lirasının alım gücü kalmadı."

Sosyal medyada Demirtaş'ı eleştiren de oldu destekleyen de oldu.

İşte paylaşıma gelen yanıtlardan bazıları şöyle: 

 

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kuvva
22.01.2023 12:21
binliklerde recep efendinin resmi olsun değeri on kat artar vallahi  
 
Hüseyin Korkmazoğlu
22.01.2023 12:14
Üstünde de RTE'ni gülümseyen bir portresini olsun.  
 
Banknotlara bakıp daha da artar fiyatlar
22.01.2023 12:13
500 -1000 liralık banknot çıkınca et fiyatları 250 liradan 200 liraya mı düşecek  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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