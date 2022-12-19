Apple bu kişiyi arıyor. Bulana ödül var

İHA

Cep telefonlarının fiyatlarının yurt dışında daha uygun olması durumu sebebiyle Türkiye’nin birçok şehrinden günübirlik gelenler, Gürcistan'ın Batum şehrine akın etti.

Batum’da bulunan Apple mağazalarında da yoğunluk yaşandığı aktarıldı. Özellikle Türk müşterilerin yoğunluğu ile karşılaşan mağazalar, telefon satışlarına yetişemediğini ifade etti.

Bir mağazada yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Bir Türk müşterinin iPhone 14 Pro Max telefon çaldığını açıklayan mağaza, olaya ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

Mağaza, hırsızın kimlik ve iletişim bilgilerini veren kişiye bin dolar para ödülü vadetti.