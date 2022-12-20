WhatsApp'ta silinen mesajlar geri geliyor. 'Benden sil' seçeneği tarih oluyor

WhatsApp’ta ‘Herkesten sil‘ özelliğine ek olarak ‘Benden sil‘ seçeneğini de bulunuyor. Kimse tarafından görülmesinin istenmediği bir mesaj yanlışlıkla sadece kendinizden sildiğinizde ise artık geri dönmüyordu ve karşı taraf o attığımız mesajı görmeye devam ediyordu.

WhatsApp bu durumun bazı mağduriyetlere yol açtığını belirterek artık ‘Benden sil‘ eylemini geri alma seçeneğini sunduğunu açıkladı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar artık bireysel veya grup sohbetlerinde kendi mesajlarını silme işlemini geri alabilecek ve herkes için silmek için beş saniyelik bir pencereye sahip olacak.

Bahsi edilen güncellemeyle kullanıcıların hatalı olarak gönderilmiş mesajlarını silmek için ‘Herkesten sil‘ yerine yanlışlıkla ‘Benden sil‘ seçeneğine dokunulması halinde çıkacak sorun da ortadan kalkacak.

WhatsApp yeni özelliğin Android ve iPhone kullanıcılarına sunulduğunu ifade etti. Bu özellik, bir süredir bazı kullanıcılar tarafından test ediliyordu. Ağustos ayında test aşamasına sunulan özellik son güncelleme ile birlikte herkes tarafından kullanılabilir hale geldi.

Kullanıcıların bir sohbetteki tüm kişiler için bir mesajı silmesine olanak tanıyan ‘Herkesten sil‘ özelliği 2017 yılında kullanıma sunuldu. Bireysel ve grup sohbetlerinde yanlışlıkla mesaj gönderme sorununu çözmek için tasarlanan özellik başlangıçta yedi dakika ile sınırlıydı. Sonrasında ise mesajları geri alma özelliği geçtiğimiz aylarda 60 saate kadar uzatıldı.