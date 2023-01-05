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Borsa İstanbul'da kayıpların ardından devre kesici uygulandı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksindeki günlük düşüş yüzde 5’i geçince devre kesici uygulamasına geçildi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 16:50
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Borsa İstanbul'da kayıplar artınca devre kesici uygulamaya geçirildi

Borsa İstanbul'da kayıpların ardından devre kesici uygulandı
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Borsa İstanbul’dan Kamu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre, saat 16.31 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girdi. 

Açıklamada, “Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur” ifadelerine yer verildi

Borsa Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurdu.Yapılan açıklamada devre kesici uygulamasının saat 17,01'de kaldırılacağı belirtildi. 

BORSADA DEVRE KESİCİ NEDİR?

Devre kesici terimi, borsada alım-satımı geçici olarak durduran bir acil durum önlemini ifade eder.

Devre kesiciler; panik satışını engellemeyi amaçladığı gibi, söz konusu panik alımlar olduğunda da tetiklenebilir. S&P 500 ve BIST 100 gibi geniş piyasa endeksleri yanı sıra hisse senetleri için de yaygın olarak kullanılır.

Devre kesiciler; dünya çapındaki borsalarda, fiyatlar önceden tanımlanmış seviyelere ulaştığında borsada alım-satımı otomatik olarak durdurarak çalışan geçici önlemlerdir.

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A.Aydın
5.01.2023 17:44
Bu Millet de Seçimde Sizlerin Fişini Çekecek İnşallah.  
 
Erman
5.01.2023 17:20
Borsa kısa devre yaptı.  
 
Erhan
5.01.2023 17:18
2. devre kesici de geldi.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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