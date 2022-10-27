﻿Kızılyıldız - Trabzonspor maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

Trabzonspor , UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci haftasında Kızılyıldız'ın konuğu olacak. Gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, evinde Kızılyıldız'ı 2-1'le geçerken, deplasmanda ise Monaco'ya 3-1 kaybetmişti. Son olarak ise bordo-mavililer, Monaco'yu 4-0 mağlup etmişti.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Rajko Mitic Stadyumu'nda bugün saat 22.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Pinheiro'nun yardımcılıklarını ise Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. Mücadele EXXEN dijital platformudan canlı yayınlanacak.

1 CEZALI 4 SAKAT

Trabzonspor’da kırmızı kart cezalısı Maxi Gomez bugünkü maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Edin Visca, Dorukhan ve Serkan Asan Sırbistan'a götürülmezken, soğuk algınlığı geçiren Naci Ünüvar da deplasman kafilesinde yer almadı. Sakatlıktan çıkan Djaniny Semedo ve Abdülkadir Ömürise Kızılyıldız karşısında kadroda olacaklar.

AVRUPA'DA 146.MAÇ

Trabzonspor, Kızılyıldız müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 146. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 145 maçta 52 galibiyet, 37 beraberlik ve 56 yenilgi aldı. Bu mücadelelerde rakip fileleri 187 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 201 gol gördü.