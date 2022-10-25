25 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Tiktok’ta çektiği videoda Trabzonspor'un yıldızı Vitor Hugo'nun yaptığı hareket gündem oldu

Tiktok’ta çektiği videoda Trabzonspor'un yıldızı Vitor Hugo'nun yaptığı hareket gündem oldu

Bordo Mavili futbolcunun sosyal medyasından yaptığı paylaşım beğeni rekoru kırıyor.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 14:43
Takip Et

Trabzonspor’un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo ve eşi Rafaella Panicio, Tiktok’ta en çok yapılan paylaşımlardan biriniyle paylaşım rekoru kırdı

Tiktok’ta çektiği videoda Trabzonspor'un yıldızı Vitor Hugo'nun yaptığı hareket gündem oldu
+
Aa
-

Trabzonspor’un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo ve eşi Rafaella Panicio, Tiktok’ta en çok yapılan paylaşımlardan birine eşlik ediyor.

Paylaşım kısa süre içinde binlerce kişiye ulaşırken Brezilyalı futbolcuya birçok da yorum geldi.

BÜYÜK FEDAKARLIK YAPMIŞTI

Vitor Hugo'dan büyük fedakarlık. 31 yaşındaki Brezilyalı stoperin Sivas maçı öncesi ağrılarının olmasına rağmen ısrarla oynamak istediği ve forma giydiği ortaya çıktı. Bu nedenle Abdullah Avcı, Hugo'yu idman toplantısında yanına çağırarak, "Hugo büyük bir özveri gösterdi. Ağrıları vardı ama çıkıp oynamak istedi.

Var gücüyle mücadele etti. Bu bir özveridir, sorumluluk almaktır. Onu alkışlamanızı ve tebrik etmenizi istiyorum" dedi. Tüm takım, sambacıyı alkışlayarak tebrik etti.

EŞİ BÜYÜK DESTEK VERMİŞTİ

Brezilyalı futbolcunun Trabzonspor'a transferinde eşi büyük rol oynamıştı. Trabzonspor'un pazarlıklarını sürdürdüğü Palmeiraslı yöneticilerle süreç içerisinde bordo mavililerden yana tavır alan Rafaella Caroline Panicio Alves, transferin bitmesinde eşini de yeni macerasına mental olarak hazırlanmasına katkıda bulundu. Vitor Hugo'nun 25 yaşındaki eşi transfer tamamlanmadan taraftarlarla da iletişime geçti. Sıcak bir iletişim kurdu. Müjdeyi de kendisi verdi. Son dönemde takımda forma giyen yabancı oyuncuların eşleri gündemden düşmemişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
1
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
﻿Güneş tutulması ülkeyi alarma geçirdi. Tüm ülkede eğitime ara verecekler
2
﻿Güneş tutulması ülkeyi alarma geçirdi. Tüm ülkede eğitime ara verecekler
﻿Güneş tutulması ülkeyi alarma geçirdi. Tüm ülkede eğitime ara verecekler
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
3
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
4
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿Gençliğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu döven ünlü ülkücü Kılıçdaroğlu ile helalleşmeye gitti. Yavuz Selim Demirağ yazmıştı
5
﻿Gençliğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu döven ünlü ülkücü Kılıçdaroğlu ile helalleşmeye gitti. Yavuz Selim Demirağ yazmıştı
﻿Gençliğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu döven ünlü ülkücü Kılıçdaroğlu ile helalleşmeye gitti. Yavuz Selim Demirağ yazmıştı
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
6
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
7
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
﻿ Emekli polis kiracısını vurdu
﻿ Emekli polis kiracısını vurdu
﻿ Emekli polis kiracısını vurdu
﻿Düzce Çilimli Belediyesi personel alacak
﻿Düzce Çilimli Belediyesi personel alacak
﻿Düzce Çilimli Belediyesi personel alacak
﻿Seyhan Nehri yüzen barakalardan temizlendi
﻿Seyhan Nehri yüzen barakalardan temizlendi
﻿Seyhan Nehri yüzen barakalardan temizlendi
﻿Bozkır kartalı 'Yörük' 1 haftada Orta Afrika'ya ulaştı
﻿Bozkır kartalı 'Yörük' 1 haftada Orta Afrika'ya ulaştı
﻿Bozkır kartalı 'Yörük' 1 haftada Orta Afrika'ya ulaştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.