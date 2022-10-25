Tiktok’ta çektiği videoda Trabzonspor'un yıldızı Vitor Hugo'nun yaptığı hareket gündem oldu

Trabzonspor’un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo ve eşi Rafaella Panicio, Tiktok’ta en çok yapılan paylaşımlardan birine eşlik ediyor.

Paylaşım kısa süre içinde binlerce kişiye ulaşırken Brezilyalı futbolcuya birçok da yorum geldi.

BÜYÜK FEDAKARLIK YAPMIŞTI

Vitor Hugo'dan büyük fedakarlık. 31 yaşındaki Brezilyalı stoperin Sivas maçı öncesi ağrılarının olmasına rağmen ısrarla oynamak istediği ve forma giydiği ortaya çıktı. Bu nedenle Abdullah Avcı, Hugo'yu idman toplantısında yanına çağırarak, "Hugo büyük bir özveri gösterdi. Ağrıları vardı ama çıkıp oynamak istedi.

Var gücüyle mücadele etti. Bu bir özveridir, sorumluluk almaktır. Onu alkışlamanızı ve tebrik etmenizi istiyorum" dedi. Tüm takım, sambacıyı alkışlayarak tebrik etti.

EŞİ BÜYÜK DESTEK VERMİŞTİ

Brezilyalı futbolcunun Trabzonspor'a transferinde eşi büyük rol oynamıştı. Trabzonspor'un pazarlıklarını sürdürdüğü Palmeiraslı yöneticilerle süreç içerisinde bordo mavililerden yana tavır alan Rafaella Caroline Panicio Alves, transferin bitmesinde eşini de yeni macerasına mental olarak hazırlanmasına katkıda bulundu. Vitor Hugo'nun 25 yaşındaki eşi transfer tamamlanmadan taraftarlarla da iletişime geçti. Sıcak bir iletişim kurdu. Müjdeyi de kendisi verdi. Son dönemde takımda forma giyen yabancı oyuncuların eşleri gündemden düşmemişti.