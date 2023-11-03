UEFA'dan Ballon d'Or açıklaması. İki yeni ödül eklenecek

UEFA, Futbol dünyasının en prestijli ödülü olan Ballon d'Or için France Football ve L'Equipe ile anlaşmaya vardı.

Murat Şahin
UEFA'dan Ballon d'Or açıklaması. İki yeni ödül eklenecek

UEFA ve Groupe Amaury Ballon d'Or için anlaşma imzaladı.

UEFA'nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada; France Football dergisi ve L'Equipe gazetesinin sahibi Groupe Amaury ile Ballon d'Or için anlaşma sağlandığı ve organizasyonun birlikte düzenleneceği belirtildi.

BU SENE BİRİNCİLİĞİ MESSİ ALDI
1956'dan bu yana her yıl verilen ödüller, futbolun en prestijli ödülleri arasında yer alan organizasyonda
2024 itibariyle Ballon d'Or ödüllerinde yılın en iyi erkek ve kadın antrenörü kategorilerinin de yer alacağı kaydedildi. France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödül, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu. Katar'ın ev sahipliği yaptığı FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'yla şampiyonluğa ulaşan 36 yaşındaki Messi, kariyerinde 8. kez bu ödülün sahibi oldu. En iyi kadın futbolcu ödülüne, İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın yıldızı Aitana Bonmati layık görüldü.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Eppur si Muove ne demektir? Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove
Eppur si Muove ne demektir? Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
Son Haberler
Fenerbahçe taraftarından Trabzon derbisine yoğun ilgi. Biletler 3 saniyede tükendi Spor
Fenerbahçe taraftarından Trabzon derbisine yoğun ilgi. Biletler 3 saniyede tükendi
Pakistan'da bombalı saldırısı: 5 sivil hayatını kaybetti Dünya
Pakistan'da bombalı saldırısı: 5 sivil hayatını kaybetti
Eski komşuları Polat çiftini anlattı. Gecekondudan villaya uzanan bir hayat Gündem
Eski komşuları Polat çiftini anlattı. Gecekondudan villaya uzanan bir hayat
İsrail'in sınır dışı ettiği binlerce Filistinli işçi Gazze'ye ulaştı Dünya
İsrail'in sınır dışı ettiği binlerce Filistinli işçi Gazze'ye ulaştı
Avrupa'yı Ciaran Fırtınası vurdu: 10 ölü Dünya
Avrupa'yı Ciaran Fırtınası vurdu: 10 ölü
Yargıdan ‘Suudi üstündür’ kararı Gündem
Yargıdan ‘Suudi üstündür’ kararı