UEFA'dan Ballon d'Or açıklaması. İki yeni ödül eklenecek

UEFA ve Groupe Amaury Ballon d'Or için anlaşma imzaladı.



UEFA'nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada; France Football dergisi ve L'Equipe gazetesinin sahibi Groupe Amaury ile Ballon d'Or için anlaşma sağlandığı ve organizasyonun birlikte düzenleneceği belirtildi.



BU SENE BİRİNCİLİĞİ MESSİ ALDI

1956'dan bu yana her yıl verilen ödüller, futbolun en prestijli ödülleri arasında yer alan organizasyonda

2024 itibariyle Ballon d'Or ödüllerinde yılın en iyi erkek ve kadın antrenörü kategorilerinin de yer alacağı kaydedildi. France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödül, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu. Katar'ın ev sahipliği yaptığı FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'yla şampiyonluğa ulaşan 36 yaşındaki Messi, kariyerinde 8. kez bu ödülün sahibi oldu. En iyi kadın futbolcu ödülüne, İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın yıldızı Aitana Bonmati layık görüldü.