Beşiktaş'tan UEFA ve Club Brugge heyetine dostluk yemeği

Beşiktaşlı yöneticiler, UEFA ve Club Brugge heyetiyle bir araya geldi. Heyete, günün anısına özel plaket ve Beşiktaş forması takdim edildi.

KAYNAK: AA
Beşiktaş'tan UEFA ve Club Brugge heyetine dostluk yemeği

Avrupa Konferans Ligi'nin 5. haftasındaki Club Brugge ile karşılacak Beşiktaş, mücadele öncesi UEFA ve Belçika ekibinin temsilcileriyle yemekte bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yöneticilerimizden Mehtap Ferah ve Umut Şenol, Tüpraş Stadyumu'nda bulunan White Pepper Restoran’da UEFA Delegesi Nikoloz Jgarkava, Club Brugge Başkanı Bart Verhaeghe, Asbaşkanı Jan Boone ile CEO’su Vincent Mannaert’i dostluk yemeğinde ağırladılar. Yönetim kurulu üyelerimiz, yemeğin ardından dostça bir müsabaka olması temennisinde bulunarak; Nikoloz Jgarkava, Bart Verhaeghe ve Jan Boone’ye günün anısına plaket ve Beşiktaş forması takdim ettiler." ifadelerine yer verildi.

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