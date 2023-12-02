UEFA EURO 2024'te dağıtacağı para miktarını açıkladı. Milli Takım ne kadar alacak?

Avrupa futbolunun patronu UEFA, 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılacak takımlara para ödül dağıtım sistemini belirledi.

KAYNAK: DHA
UEFA EURO 2024'te dağıtacağı para miktarını açıkladı. Milli Takım ne kadar alacak?

UEFA İcra Komitesi bugün Hamburg'da yaptığı toplantıda 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da oynanacak 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası final turnuvasına katılacak takımlara para ödülü dağıtım sistemini açıkladı.

Şampiyon takımın, grup maçlarının üçünü de kazanması durumunda elde edebileceği maksimum miktar 28.25 milyon € olacak.

Eleme grubunu lider tamamlayıp EURO 2024 bileti alan A Milli Takımımız, 9 milyon 250 bin Euro'luk katılım ücretini almayı garantiledi.

Katılan takımlara ve performanslara dağıtılacak miktarlar şöyle:

-Katılım ücreti: 9.25 mil. €

-Maç bonusu: Galibiyet için 1 mil. € ve beraberlik için 500.000 €

-Son 16 turuna kalma: 1.5 mil. €

-Çeyrek finale çıkma hakkı: 2.5 mil. €

-Yarı finale çıkma hakkı: 4 mil. €

-İkinciye 5 milyon € ek ödeme yapılacak

-2024 Avrupa şampiyonu 8 milyon € ekstra ödeme alacak

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