UEFA'nın kararı A Milli Takımı etkileyecek

14 Haziran'da başlayacak olan EURO 2024 için UEFA'nın, milli takımların kadro büyüklüğü ile ilgili beklenmedik bir karar alması gündemde.

EURO 2020'de uygulanmıştı

UEFA, pandemi sırasında düzenlenen EURO 2020'de milli takım kadrolarını 23'ten 26'ya çıkarmıştı.

Bu uygulamanın EURO 2024 için de devreye sokulması gündeme geldi.

İngiltere ve İtalya'nın, kadro sayısının 26'ya çıkarılması yönündeki istekleri UEFA tarafından ele alınacak.

UEFA, 8 Nisan'da milli takım temsilcileriyle yapacağı toplantıda bu konuyu da masaya yatıracak.