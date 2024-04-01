Milli Takımın Avrupa Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu

U19 Milli Takımımız, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Turu'nda Almanya, Hırvatistan ve Romanya ile yarıştı ve grubu lider tamamlayarak 2024 Avrupa U19 Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

RAKİPLER ÇETİN

Hırvatistan'da oynanan maçlarda iki galibiyet ve bir yenilgiyle toplam 6 puan elde eden milli takımımız, dört gol atarken üç gol yedi.

Milliler, ilk maçta Romanya'yı 2-0 mağlup etti ve ikinci maçta ev sahibi Hırvatistan'ı 2-1 yendi. Bu sonuçlarla şampiyonaya katılmayı garantileyen takımımız, son maçında Almanya'ya 2-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finalleri, 15-28 Temmuz 2024 tarihlerinde Kuzey İrlanda'da gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin yanı sıra ev sahibi Kuzey İrlanda, İtalya, İspanya, Fransa, Norveç, Ukrayna ve Danimarka da finallerde yer alacak.

KURA 17 NİSAN'DA

Şampiyonanın grup kuraları ise 17 Nisan 2024 Çarşamba günü Kuzey İrlanda'nın Belfast şehrindeki Titanic Otel'de çekilecek.