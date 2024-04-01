Milli Takımın Avrupa Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Milli Takımın Avrupa Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu
Ay - Yıldızlıların UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'ndaki rakipleri açıklandı.

U19 Milli Takımımız, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Turu'nda Almanya, Hırvatistan ve Romanya ile yarıştı ve grubu lider tamamlayarak 2024 Avrupa U19 Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

RAKİPLER ÇETİN

Hırvatistan'da oynanan maçlarda iki galibiyet ve bir yenilgiyle toplam 6 puan elde eden milli takımımız, dört gol atarken üç gol yedi.

Milliler, ilk maçta Romanya'yı 2-0 mağlup etti ve ikinci maçta ev sahibi Hırvatistan'ı 2-1 yendi. Bu sonuçlarla şampiyonaya katılmayı garantileyen takımımız, son maçında Almanya'ya 2-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finalleri, 15-28 Temmuz 2024 tarihlerinde Kuzey İrlanda'da gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin yanı sıra ev sahibi Kuzey İrlanda, İtalya, İspanya, Fransa, Norveç, Ukrayna ve Danimarka da finallerde yer alacak.

KURA 17 NİSAN'DA

Şampiyonanın grup kuraları ise 17 Nisan 2024 Çarşamba günü Kuzey İrlanda'nın Belfast şehrindeki Titanic Otel'de çekilecek.

5c9e91ae41dc4d31b47ab902d0081c06.jpg

İlgili Haberler
UEFA'nın kararı A Milli Takımı etkileyecek
Okan Buruk milli takıma. Hamit Altıntop yine yaptı yapacağını
A Milli Takımın Euro 2024 sıralaması belli oldu
A Milli Takımın Euro 2024 sıralaması belli oldu
Milli Takım’da dönen dolaplar ağızları açık bıraktı
Milli takım Dünya Şampiyonası'na gidiyor. Kadro açıklandı
Milli takım EURO 2024'te gruptan çıkabilecek mi? Yapay zeka maç maç sonuçları açıkladı
Son Haberler
Ünlü filozof ve düşünür Hakan Ural ile herkes dalga geçiyor. 'Halkın içindeyim' diyerek seçim sonucunu bildirdi, böyle çark etti Gündem
Ünlü filozof ve düşünür Hakan Ural ile herkes dalga geçiyor. 'Halkın içindeyim' diyerek seçim sonucunu bildirdi, böyle çark etti
Şevval Sam’ın Ekrem İmamoğlu coşkusu Magazin
Şevval Sam’ın Ekrem İmamoğlu coşkusu
Dolandırıcıların yeni yöntemi deşifre oldu. Yabancı numaraları açarken iki kez düşünün Gündem
Dolandırıcıların yeni yöntemi deşifre oldu. Yabancı numaraları açarken iki kez düşünün
Japonya'dan 33 milyar dolarlık dev proje. Yakıtı belli oldu Dünya
Japonya'dan 33 milyar dolarlık dev proje. Yakıtı belli oldu
22 yaşında Türkiye’nin en genç kadın başkanı oldu. Hem de bağımsız aday olarak Gündem
22 yaşında Türkiye’nin en genç kadın başkanı oldu. Hem de bağımsız aday olarak
Kassandra bir siyasetçinin öleceği tarihi açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir seçim sonuçlarını bildi. Dehşet bir rüya gördü Gündem
Kassandra bir siyasetçinin öleceği tarihi açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir seçim sonuçlarını bildi. Dehşet bir rüya gördü