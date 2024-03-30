A Milli Takımın Euro 2024 sıralaması belli oldu

Toplam 24 takımın mücadele edeceği şampiyonada favoriler sıralaması açıklandı.

Türkiye'nin bu sıralamada hangi pozisyonda olduğu ise merak konusu.

Goal'in hazırladığı listede Türkiye'nin yeri dikkat çekti.

Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası heyecanı yaşayacak Gürcistan, son sırada yer aldı.

Dev organizasyonun favorisi ise Fransa olarak gösterildi.

İŞTE SIRALAMA

24 - Gürcistan

23 - Arnavutluk

22 - Polonya

21 - Sırbistan

20 - İskoçya

19 - Romanya

18 - Slovenya

17 - Çekya

16 - İsviçre

15 - Slovakya

14 - Ukrayna

13 - TÜRKİYE

12 - Danimarka

11 - Hırvatistan

10 - Hollanda

9 - Avusturya

8 - Macaristan

7 - İtalya

6 - İspanya

5 - Almanya

4 - İngiltere

3 - Belçika

2 - Portekiz

1 - Fransa