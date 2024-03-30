A Milli Takımın Euro 2024 sıralaması belli oldu

Kaynak: Goal
A Milli Takımın Euro 2024 sıralaması belli oldu
Avrupa Şampiyonası yaklaşırken futbol heyecanı giderek artıyor. Vincenzo Montella'nın yönetimindeki A Milli Takım, Almanya'da düzenlenecek büyük turnuvada yer alacak.

Toplam 24 takımın mücadele edeceği şampiyonada favoriler sıralaması açıklandı.

Türkiye'nin bu sıralamada hangi pozisyonda olduğu ise merak konusu.

Goal'in hazırladığı listede Türkiye'nin yeri dikkat çekti.

Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası heyecanı yaşayacak Gürcistan, son sırada yer aldı.

Dev organizasyonun favorisi ise Fransa olarak gösterildi.

İŞTE SIRALAMA

24 - Gürcistan
23 - Arnavutluk
22 - Polonya
21 - Sırbistan
20 - İskoçya
19 - Romanya
18 - Slovenya
17 - Çekya
16 - İsviçre
15 - Slovakya
14 - Ukrayna
13 - TÜRKİYE
12 - Danimarka
11 - Hırvatistan
10 - Hollanda
9 - Avusturya
8 - Macaristan
7 - İtalya
6 - İspanya
5 - Almanya
4 - İngiltere
3 - Belçika
2 - Portekiz
1 - Fransa

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