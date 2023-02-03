Uğur Dündar'ın acı günü

Gazeteci Uğur Dündar, uzun süredir tedavi gören kız kardeşinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından haber veren Uğur Dündar, acısını takipçileri ile paylaştı. Usta gazeteci Uğur Dündar'ın uzun süredir tedavi gören kız kardeşi hayatını kaybetti.

Uğur Dündar acı haberi şu ifadelerle duyurdu: "Uzun süredir hasta olan kız kardeşim Gülten'i kaybettik. Acımız büyük. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Dualarını esirgemeyen dostlar sağolsun."