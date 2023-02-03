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Uğur Dündar'ın acı günü

Gazeteci Uğur Dündar, uzun süredir tedavi gören kız kardeşinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 16:25
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Uğur Dündar'ın acı günü

Uğur Dündar'ın acı günü
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Gazeteci Uğur Dündar, uzun süredir tedavi gören kız kardeşinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından haber veren Uğur Dündar, acısını takipçileri ile paylaştı. Usta gazeteci Uğur Dündar'ın uzun süredir tedavi gören kız kardeşi hayatını kaybetti.

Uğur Dündar acı haberi şu ifadelerle duyurdu: "Uzun süredir hasta olan kız kardeşim Gülten'i kaybettik. Acımız büyük. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Dualarını esirgemeyen dostlar sağolsun."

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düzgün
3.02.2023 17:28
ALLAH rahmet eylesin ruhu şad olsun size baş sağlığı yakınlarına sabır versin Rabbim.  
 
Bozok'lu merhaba
3.02.2023 17:02
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun  
 
Duyarlı Vatandaş
3.02.2023 17:01
Uğur Ağabey , başınız sağ olsun.Allah rahmet etsin Kardeşinize., Mekanı Cennet olsun inşallah., Rabb,m Geride kalan sevenlerine sabırlar versin.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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