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Uğur Dündar: Hakem Ümraniyespor'un hocasını öptü

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Ümraniyespor-Fenerbahçe maçından sonra açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 06:06
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Uğur Dündar'dan çarpıcı açıklama

Uğur Dündar: Hakem Ümraniyespor'un hocasını öptü
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Ümraniyespor-Fenerbahçe maçından sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dündar, şu ifadeleri kullandı:

“Bu akşam çok garip olaylara tanıklık ettik. Hakem Abdülkadir Bitigen maçtan önce Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar’ın yanına gelip sarıldı ve öptü! Ancak hakem VAR’a gelirken bu kez Recep Uçar kollarını açıp ona sarıldı ve 10 kişiyle birlikte yalvar yakar engelledi!

VAR tribünün içinde denilecek kadar yakın… Oturanların 2 metre ötesinde. VAR’a giden hakemin oradakilerle göz göze gelmemesi imkansız. Ümraniyespor Kulübünü temsilen bir kişi bile kafilemize “Hoş geldiniz” demedi… Tribünlerde garip bir gerginlik maç boyu sürdü…” 

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