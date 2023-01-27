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Uğur Dündar'dan Meral Akşener'e çağrı. Tarih verdi tv100'e davet etti

TV100 ekranlarındaki ilk programında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk eden usta gazeteci Uğur Dündar bu kez de sosyal medya hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e davette bulundu...

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 20:20
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Usta gazeteci Uğur Dündar Meral Akşener'i tv100 canlı yayınına davet etti

Uğur Dündar'dan Meral Akşener'e çağrı. Tarih verdi tv100'e davet etti
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Usta gazeteci duayen televizyoncu Uğur Dündar her hafta cumartesi günü Haftanın Panoraması isimli programla tv100 ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor.

UĞUR DÜNDAR'DAN AKŞENER'E DAVET

İlk programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk eden Dündar 4 Şubat Cumartesi günü için de İYİ Parti lideri Meral Akşener'i programına davet etti.

Twitter'dan açık davette bulunan Dündar, "Sn. Akşener'e ricamızı bir kez de buradan iletiyorum." dedi.

TARİH VERDİ

Dündar tweetinde şu ifadeleri kullandı:

"Hem ben çok istiyorum, hem de seyircilerimiz, İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener'i, 4 Şubat Cumartesi akşamı, Haftanın Panoraması'nda konuk etmemi çok istiyorlar. Sn. Akşener'e ricamızı bir kez de buradan iletiyorum."

İşte o paylaşım:

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