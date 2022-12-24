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''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 23:02
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Uğurcan Çakır'dan açıklamalar. ''Hak ederek kazandık''

''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
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Uğurcan Çakır'ın açıklamaları şu şekilde;

"Bugün hak ederek kazandık. Hocamız Fenerbahçe'nin artılarını, eksilerini bize göstermişti. Hem analizle, hem sahada çalışma fırsatı bulduk. 45 gün ara vardı, bu bize çok iyi geldi.

Yeni oyuncular, sakat oyuncular aramıza katıldı. Kaynaştık ve iyi bir mücadele ortaya koyduk. Takım arkadaşlarımın yüreğine, ayağına sağlık... Hepsi bugün mükemmeldi."

 

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Nas var nas
24.12.2022 23:31
Bu ülkeyi bu hale getirenleri Allah kahreylesin son bir yılda sabit gelirlinin cebindeki paranın yarısını çaldılar rantiyenin faizcinin cebine kasasına aktardılar haram zıkkım olsun  
 
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