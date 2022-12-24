''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar

Uğurcan Çakır'ın açıklamaları şu şekilde;

"Bugün hak ederek kazandık. Hocamız Fenerbahçe'nin artılarını, eksilerini bize göstermişti. Hem analizle, hem sahada çalışma fırsatı bulduk. 45 gün ara vardı, bu bize çok iyi geldi.

Yeni oyuncular, sakat oyuncular aramıza katıldı. Kaynaştık ve iyi bir mücadele ortaya koyduk. Takım arkadaşlarımın yüreğine, ayağına sağlık... Hepsi bugün mükemmeldi."