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Zelenski Rusya'yı terör örgütü olarak niteledi 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'yı bir klik tarafından yönetilen "terör örgütü" olarak niteledi.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 15:15
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Rusya'yı terör örgütü olarak niteledi 

Zelenski Rusya'yı terör örgütü olarak niteledi 
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın geleceğinin "kaçınılmaz" olarak Avrupa Birliği üyeliğine bağlı olduğunu söyledi.

Zelenski, ülkesinin, AB'ye entegrasyon sürecini "hızlandırmak istemeyen" bazı AB üyeleri olduğunu belirterek, yine de Ukrayna'nın AB'ye katılacağını umduğunu dile getirdi. 

Zelenski, "Bu sürece er ya da geç demek istemiyorum, çünkü çoktan geç olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

DİYALOG ŞARTLARINI AÇIKLADI

Rusya ile diyalog şartlarını açıklayan Zelenski, "Ruslar geri çekilir ve korkunç bir hata yaptıklarını kabul ederlerse, bu koşullarda bir hatadan bahsetmek bile mümkünse, o zaman diyalog için bir format arayabiliriz. Ancak topraklarımızı işgalden kurtarmak için binlerce canı feda etmeye devam edeceksek, bunun süreci yıllarca engelleyeceğini düşünüyorum" dedi.

LATİN AMERİKA ÜLKELERİNE SİTEM ETTİ

Zelenski, Rusya'nın, Latin Amerika'da nüfuza sahip olmasının kendisini "derinden üzdüğünü" ifade etti.

Zelenski, Meksika ve Kolombiya gibi ülkelere sitemkâr bir tavır sergileyerek, "Zamanla bu ülkelerin hepsi de neler olduğunu anlayacak. Bu ülkeler de bağımsızlıkları için savaşmış ülkeler ve Rusya'nın işgalci olduğunu anlayacaklar. Latin Amerika ile aramızdaki fiziksel mesafe büyük ama askeri mesafe o kadar da büyük değil, çünkü Rus füzelerinin menzili binlerce kilometre" diye konuştu.

Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması gerektiğini savunan Zelenski, "Rusya, diğer tüm uluslarla aynı haklara sahip olduğunu anlayana kadar izole edilmelidir" ifadelerini kullandı.

RUSYA'YI "TERÖR ÖRGÜTÜ" OLARAK NİTELEDİ

Zelenski, Rusya'yı bir "terör örgütü" olarak tanımladı.

Zelenski, "Rusya uygar dünyanın bir öznesi değil, bir klik tarafından yönetilen bir terör örgütüdür" dedi.(AA)

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