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Zelenskiy güvenmediği ülkeyi açık açık söyledi

Kanada basınına konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İran yönetimine güvenmediğini söyledi.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 05:27
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Zelenskiy güvenmediği ülkeyi açık açık söyledi

Zelenskiy güvenmediği ülkeyi açık açık söyledi
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kanada basınıyla yaptığı röportajda gündeme dair konuları yanıtladı. Son dönemlerde Rusya'nın, İran'dan aldığı kamikaze tipi insansız hava araçlarıyla Ukrayna kentlerine saldırılar düzenlediğini söyleyen Zelenskiy, bu destekler nedeniyle İran yönetimine güvenmediğini söyleyerek, "Öncelikle kendimizi yalanlara karşı korumamız gerekir. Kişisel olarak İran liderliğine güvenmiyorum. Yani İran halkından bahsetmiyorum. İran liderliğinin kendisinden bahsediyorum" ifadelerini kullandı.

RUSYA İLE MÜZAKERE ŞARTINI AÇIKLADI

Röportajında Rusya ile müzakerelerin tekrar başlayıp başlamama ihtimaliyle ilgili soruya da yanıt veren Zelenskiy, "Referandum (Ukrayna'nın doğusundaki) 'hikaye' haline geldi. Müzakere etmek istiyorlarsa topraklarımızı geri verebilirler. Bizim topraklarımızdan çekilmeliler ve 1991'de uluslararası kabul görmüş sınırlara geri dönülmeli. Sonrasında hangi formatta kiminle müzakere etmek istediğimizi söyleyeceğiz. Bugün Rusya'nın temel hedefi, enerji sistemimizi vurmaları, amaçları insanları elektriksiz bırakmak. Onlar terörist. Şaka yapmıyorum ve onların nasıl göründüğünü anlatmak istiyorum. Korkak oldukları için savaş alanında hiçbir şey yapamıyorlar ve sivilleri vuruyorlar" şeklinde konuştu.

Zelenskiy aynı zamanda 2020 yılında Ukrayna'ya ait bir yolcu uçağının İran'da düşürüldüğünü, bu olaydan sonra İran rejiminin önce bunu reddettiğini sonra kabul ettiğini de hatırlattı. (İHA)

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