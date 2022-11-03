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Zelenskiy'den flaş nükleer silah mesajı: Rusya nükleer silah kullanırsa varlığı sona erecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky Yunanistan Cumhurbaşkanı Kateryna Sakellaropoulou ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında “Rusya nükleer silah kullanırsa, varlığı sona erecek.” dedi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 22:45
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Zelenskiy'den flaş nükleer silah mesajı: Rusya nükleer silah kullanırsa varlığı sona erecek

Zelenskiy'den flaş nükleer silah mesajı: Rusya nükleer silah kullanırsa varlığı sona erecek
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile Kiev'de düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya’nın nükleer silah kullanması halinde Rusya Federasyonu'nun varlığının sona ereceğini ifade etti.

Zelenskiy’nin konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Nükleer silah kullanımı zaten bunun bir nükleer savaş, Üçüncü Dünya Savaşı olduğunu gösteriyor. O zaman ne konuşulacak? Üçüncü Dünya Savaşı'ndan sonra ne fark olacak? Rusya nükleer silah kullanırsa, içinde yaşadığımız dünya olacak. Artık yok. Yani nükleer silah kullanan devletin kesinlikle var olmayacağı tamamen farklı bir dünya olacak. Bundan kesinlikle eminim”

“DEVRİMCİ SÜREÇLERLE UĞRAŞACAKLAR”

Zelenskiy’e göre, böyle bir adım Rusya'nın kendi içindeki süreçler üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olacak.

Zelenskiy, "Ne devletlerini ne de devlet içindeki siyasi konumlarını koruyacaklar. Sanırım devletleri içindeki devrimci süreçlerle uğraşacaklar" dedi.

“RUSYA’NIN YENİLGİSİNİ ANLAMASI ZAMAN MESELESİ”

Ukrayna'daki savaşın en başından beri Rusya için kaybedilen bir savaş olduğuna ve Rusya Federasyonu'nun yenilgisini anlamasının sadece bir zaman meselesi olduğuna inancını dile getiren Zelenskiy, “Özgürlük için savaşıyoruz ve özgürlük her zaman galip geliyor. Bu da bir zaman meselesi. Toprağımızdayız. Savaş tek taraflı - topraklarımıza geldiler. Bu, tüm dünyanın kabul ettiği bir saldırganlıktır. Yani, bir kez yine toprak bütünlüğümüzün yeniden sağlanması an meselesidir” dedi

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Hamit Seki
3.11.2022 23:01
Rusya Ukrayna'ya karşı Nükleer Silah kullanırsa, Amerika'da İran'a karşı kullanır. Birbirlerine tüy kondurmazlar.  
 
hasan ali
3.11.2022 22:59
peki kimin varlıgı devam edecek  
 
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