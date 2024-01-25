Ukrayna: Rusya ile doğal gaz transit anlaşması 2024 sonrası için uzatılmayacak

Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna yönetiminin doğal gaz transiti konusundaki tutumunun net olduğu vurgulayarak, "Avrupa'ya boru hatları ile doğal gaz akışını öngören anlaşmanın süresi 2024 yılı sonunda dolacak. Rusya ile bu konuda yeni görüşme yapma gibi bir düşüncemiz yok. Anlaşma uzatılmayacak." ifadelerine yer verdi.

Ukrayna yönetiminin doğal gaz transiti konusundaki tutumunun net olduğu vurgulayan Bakanlar Kurulu, Avrupa'ya boru hatları ile doğal gaz akışını öngören anlaşmanın süresi 2024 yılı sonunda dolacağı, Rusya ile bu konuda yeni görüşme yapma gibi bir düşüncelerinin olmadığı ve anlaşmanın uzamayacağı ifade edildi.

Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinin gündeme getirmesi halinde görüşülebileceği aktarıldı.

Ukrayna'nın ulusal doğal gaz şirketi Naftogaz ile Rusya'nın Gazprom şirketi arasında 30 Aralık 2019'da imzalanan hükümetler arası anlaşma, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya 2021-2024 dönemi için senede 40 milyar metreküp doğal gazın transitini tahmin ediyor.