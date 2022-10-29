29 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tahıl koridorunu askıya alan Rusya'ya, Ukrayna'dan cevap

Tahıl koridorunu askıya alan Rusya'ya, Ukrayna'dan cevap

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye ve BM'nin arabuluculuğuyla Ukrayna ile imzaladığı 'Tahıl Sevkıyatı Anlaşması'ndan çekildiğini açıkladı. Yapılan açıklama sıcaklığını korurken Ukrayna cephesinden sert bir yanıt geldi.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 20:15
Takip Et

Ukrayna Rusya'yı tahıl çıkış koridorunu engellemeye çalışmakla suçladı

Tahıl koridorunu askıya alan Rusya'ya, Ukrayna'dan cevap
+
Aa
-

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya Savunma Bakanlığının, Ukrayna'dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya alma kararına ilişkin, "Şimdi Moskova, milyonlarca insanın gıda güvenliğini sağlayan tahıl koridorunu engellemek için sahte bir bahane kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kuleba Twitter'den yaptığı paylaşımında, "Rusya'nın Karadeniz tahıl girişimini sabote etme planları konusunda uyarmıştık. Şimdi Moskova, milyonlarca insanın gıda güvenliğini sağlayan tahıl koridorunu engellemek için sahte bir bahane kullanıyor. Tüm devletleri, Rusya'dan açlık oyunlarını durdurmasını ve yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

"TERÖR EYLEMİNİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK..."

Rusya Savunma Bakanlığı bugün, Ukrayna'nın, ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Açıklamada, saldırıda çok sayıda insansız hava aracının kullanıldığı ve bunların tamamının yok edildiği belirtilerek, saldırıya uğrayan Karadeniz Donanması gemilerinin, tahıl anlaşması kapsamında oluşturulan koridorun güvenliğinin sağlanması sürecinde yer aldığı bildirilmişti.

Bakanlık açıklamasında, Kiev'in bugün "İngiliz uzmanların katılımıyla Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamada yer alan sivil gemilere karşı terör eylemi gerçekleştirdiği" belirtilmişti.

Açıklamada, "Terör eylemini göz önünde bulundurarak, Rus tarafı Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmaların uygulanmasına katılımını askıya aldı." ifadeleri kullanılmıştı. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
1
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
2
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
3
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
﻿Mustafa Sarıgül camiye girmeden önce rozetini çıkardı. Camilerde siyaset olmaz diyerek TikTok’ta paylaştı
4
﻿Mustafa Sarıgül camiye girmeden önce rozetini çıkardı. Camilerde siyaset olmaz diyerek TikTok’ta paylaştı
﻿Mustafa Sarıgül camiye girmeden önce rozetini çıkardı. Camilerde siyaset olmaz diyerek TikTok’ta paylaştı
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
5
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿Kadın askerlerin dans görüntüleri ülkeyi karıştırdı. Savunma Bakanlığı harekete geçti
6
﻿Kadın askerlerin dans görüntüleri ülkeyi karıştırdı. Savunma Bakanlığı harekete geçti
﻿Kadın askerlerin dans görüntüleri ülkeyi karıştırdı. Savunma Bakanlığı harekete geçti
﻿Dil ve konuşma rahatsızlığı bulunan çocuklara işkence ettiler. Anaokulunda çocukları sandalyeye bağlayan öğretmen ve kurum sahiplerinin cezası belli oldu
7
﻿Dil ve konuşma rahatsızlığı bulunan çocuklara işkence ettiler. Anaokulunda çocukları sandalyeye bağlayan öğretmen ve kurum sahiplerinin cezası belli oldu
﻿Dil ve konuşma rahatsızlığı bulunan çocuklara işkence ettiler. Anaokulunda çocukları sandalyeye bağlayan öğretmen ve kurum sahiplerinin cezası belli oldu
﻿Paris'te gol düellosu: PSG-Troyes maçında 7 gol
﻿Paris'te gol düellosu: PSG-Troyes maçında 7 gol
﻿Paris'te gol düellosu: PSG-Troyes maçında 7 gol
﻿Dışişleri'nden Arap Ligi Zirvesi açıklaması
﻿Dışişleri'nden Arap Ligi Zirvesi açıklaması
﻿Dışişleri'nden Arap Ligi Zirvesi açıklaması
﻿Premier Lig'de haftanın sürprizi: Chelsea'yi dağıttılar
﻿Premier Lig'de haftanın sürprizi: Chelsea'yi dağıttılar
﻿Premier Lig'de haftanın sürprizi: Chelsea'yi dağıttılar
﻿Tottenham'ın inanılmaz geri dönüşü
﻿Tottenham'ın inanılmaz geri dönüşü
﻿Tottenham'ın inanılmaz geri dönüşü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.