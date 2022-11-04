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Ukrayna’da 4.5 milyon kişi elektriksiz kaldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, Rusya’nın enerji altyapılarına saldırmasının ardından 4.5 milyon Ukraynalının elektriksiz kaldığını belirterek, “Rus enerji terörüne ve böyle bir zorluğa dayanmak artık milli görevimiz” dedi.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 16:40
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Ukrayna’da 4.5 milyon kişi elektriksiz kaldı

Ukrayna’da 4.5 milyon kişi elektriksiz kaldı
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’daki enerji altyapılarını hedef aldığı saldırıda ilişkin açıklamalarda bulundu. Son 1 ayda Rusya tarafından ülkedeki elektrik santrallerinin üçte birinin imha edildiğini bildiren Zelenskiy, “Rusya’nın enerji terörüne ve böyle bir zorluğa karşı koymak bizim milli görev olarak önceliğimiz olmuştur. Gerçek şu ki Rusya’nın enerji sektörüne saldırılarda bulunması düşmanımızın zayıflığını gösteriyor. Ukrayna’yı savaş alanında yenemeyecekleri için halkımıza bu şekilde zarar vermeye çalışıyorlar” dedi. Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev ve diğer 10 bölgede elektriğin kesildiğini, kalan bölgelerde de kesilebileceğini aktararak, “Sadece bu akşam itibariyle yaklaşık 4,5 milyon kullanıcının acil durum ve stabilizasyon programları çerçevesinde geçici olarak enerji tüketimi kesildi” ifadelerini kullandı. Yerel yönetimlere seslenen Zelenskiy, “Lütfen tüm şehirlerde ve Ukrayna toplumunda gereksiz elektrik kullanımının olmadığından emin olun” çağrısında bulundu.

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