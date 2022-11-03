Savaştan önce cennet gibiydi. İşte Rus saldırılarıyla cehenneme dönmeden önce Kiev

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ederken ülkenin başkenti Kiev’de savaş öncesi çekilen görüntüler sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Savaş öncesinden bir eğlence mekanında çekilen görüntüler savaşın vahşetini bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte o görüntüler: