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Savaştan önce cennet gibiydi. İşte Rus saldırılarıyla cehenneme dönmeden önce Kiev

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’tan bu yana devam eden savaşta birçok sivil yerleşim alanı zarar görürken, ülkenin başkenti Kiev’de savaştan önce kaydedilen görüntüler, şehrin nasıl cehenneme çevrildiğini gözler önüne serdi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 22:05
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Savaştan önce cennet gibiydi. İşte Rus saldırılarıyla cehenneme dönmeden önce Kiev

Savaştan önce cennet gibiydi. İşte Rus saldırılarıyla cehenneme dönmeden önce Kiev
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Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ederken ülkenin başkenti Kiev’de savaş öncesi çekilen görüntüler sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Savaş öncesinden bir eğlence mekanında çekilen görüntüler savaşın vahşetini bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte o görüntüler:

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