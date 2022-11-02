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  • Flaş… Flaş… Putin’den tahıl koridoru açıklaması. Anlaşmada kalma şartlarını açıkladı

Flaş… Flaş… Putin’den tahıl koridoru açıklaması. Anlaşmada kalma şartlarını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki tahılın ülkenin limanlarından çıkarılmasını içeren tahıl koridoru anlaşmasına geri dönme kararı aldıklarını duyurdu.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 18:11
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin duyurdu: Rusya tahıl anlaşmasına geri döndü

Flaş… Flaş… Putin’den tahıl koridoru açıklaması. Anlaşmada kalma şartlarını açıkladı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin desteğiyle birlikte Ukrayna'dan yazılı garantilerin alındığını açıkladı. Rusya lideri Putin ise, Kiev'in garantileri ihlal etmesi durumunda anlaşmadan çekilme hakkını saklı tuttuklarını ifade etti. Ukrayna tarafının, vermiş olduğu garantileri ihlal etmesi halinde anlaşmadan çıkabileceklerini belirten Rusya lideri, "Tahıl anlaşmasından yeniden geri çekilme hakkımız saklıdır" dedi. 

Putin, şunları ifade etti:

"Ukrayna bize Karadeniz'deki saldırıların tekrarlanmayacağı garantisini verdi. Eğer çekilirsek Ukrayna'dan Türkiye'ye tahıl tedarik edilmesine engel olmayacağız. Rusya, tahıl anlaşmasından çekilse bile en yoksul ülkelere tahıl sağlamaya hazır. Rusya Savunma Bakanlığı, tahıl anlaşmasına katılımın yeniden başlatılması talimatını verdi, ancak Moskova, Kiev'in garantileri ihlal etmesi durumunda anlaşmadan çekilme hakkını saklı tutuyor" ifadelerini kullandı.

Konu ile ilgili Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Kiev'den yazılı güvence aldık' denildi.  

Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) çabalarıyla Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri döndüğünü söyleyen Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, şunları ifade etti: 

"29 Ekim'de, Ukrayna tarafından Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlayan gemilere karşı terör saldırısında bulunulması sonrası Rusya, tahıl anlaşmasını askıya aldı. Rusya'nın bu tutumu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve BM Güvenlik Konseyi'ne sunuldu.

Türkiye ve BM sayesinde, tahıl koridorunun Kiev tarafından Rusya’ya karşı askeri operasyonlar düzenlenmesi için kullanılmayacağına dair Ukrayna’dan yazılı garanti aldık. Rusya Federasyonu şu an için alınmış olan garantileri yeterli görmektedir ve Ukrayna limanlarından tahıl ve gıda ürünlerinin güvenli bir biçimde çıkarılmasını içeren anlaşmanın uygulanmasına yeniden başlayacaktır."

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