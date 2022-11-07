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Ukrayna, 5 büyük stratejik şirkete el koydu

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, kısmen devlete ait olan 5 büyük şirketin "Sıkıyönetim Kapsamında Malların Devri Hakkında Kanun" uyarınca Savunma Bakanlığına devredildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 21:08
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Ukrayna’da 5 büyük şirket Savunma Bakanlığına devredildi

Ukrayna, 5 büyük stratejik şirkete el koydu
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İHA'nın haberine göre; Ukrayna, Rusya’nın saldırıları karşısında ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için 24 Şubat’tan bu yana ilk kez stratejik şirketlere el koydu.

Ukrayna BaşbakanıDenis Şmihal ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile ortak basın toplantısı düzenleyen Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, kısmen devlete ait olan 5 büyük şirketin 17 Mayıs 2019 tarihli ve 4765 sayılı "Sıkıyönetim Kapsamında Malların Devri Hakkında Kanun" uyarınca Savunma Bakanlığına devredildiğini söyledi. Danilov, "Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından imzalanan kararname doğrultusunda stratejik öneme sahip devlet işletmelerinin varlıklarının kamulaştırılmasına karar verildi” dedi.

Söz konusu el koyma kararının 5 Kasım’da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki üst düzey toplantıda alındığı ifade edildi. Danilov, sıkıyönetim sonunda el konulan varlıkların sahiplerine iade edilebileceğini veya değerlerine uygun bir şekilde tazmin edilebileceğini belirtti.

Reznikov ise, "Bu kamulaştırma değil. Bu, savaş sırasında varlıkların doğrudan devralınmasıdır. Bunlar tamamen farklı yasal biçimlerdir" ifadelerini kullanarak, başka şirketlerin devralınıp alınmayacağı sorusuna cevap vermekten kaçındı.

Savunma Bakanlığına devredilen şirketler arasında helikopter ve uçak motoru üreticisi Motor Sich, güç transformatörleri üreticisi Zaporizhtransformator, kamyon üreticisi KrAZ, Ukrayna’nın en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi Ukrnafta ve petrol arıtma şirketi Ukrtatnafta yer alıyor. El koyulan şirketlerin milyarder Ihor Kolomoisky ve Kostiantyn Zhevaho gibi güçlü iş adamlarının yanı sıra Rusya ile işbirliği yaptığı şüphesiyle geçtiğimiz ay gözaltına alınan iş adamı Vyacheslav Bohuslayev ile bağlantılı olduğu biliniyor.

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