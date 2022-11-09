Rusya'nın ilhak ettiği bölgeye atadığı ismin şüpheli ölümü. Savunma Bakanı Şoygu'yu eleştirmişti

Kirill Stremousov’un kazada öldüğü açıklansa da yorumcular “akıllara öldü mü öldürüldü mü” sorusunun geldiğini belirtiyorlar.

Rusya’nın atadığı yönetici Stremousov, perşembe günü Telegram'dan yaptığı açıklamada "Birçok kişi, durumun bu noktaya gelmesine neden olan Savunma Bakanı'nın gerçek bir asker gibi kendisini vurması gerektiğini düşünüyor" olduğunu söylemişti.

Güvenlik uzmanları Kirill Stremousov’un, Rusya’nın Herson’da sivilleri tahliye etiği bir dönemde kazada öldüğü haberinin işlerin daha da zorlanacağına işaret ettiğini belirtiyorlar.

Son gelen haberler, Ukrayna birliklerinin geniş kapsamlı saldırı hazırlığında olduğu ve Herson’un şiddetli çatışmalara sahne olacağı yönünde

Stremousov, eleştirisinin tüm Savunma Bakanlığı'na değil burada çalışan birkaç "yeteneksiz komutana" yönelik olduğunu söyledi.

RESMİ KAYNAKLAR ÖLÜMÜ DOĞRULADI

Sputnik'te yer alan habere göre ise 'Kırım Gönüllüleri' Sivil Toplum Örgütü Başkanı Valeriya Petruseviç, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Herson Bölgesi Vali Yardımcısı Kirill Stremousov öldü. Bilgi net, şahsen biliyorum. Araba kazası. Ayrıntılar daha sonra” diye yazdı.

Herson Valiliği’nden basın mensuplarına yapılan açıklamada, Stremousov’un hayatını kaybettiği doğrulandı.