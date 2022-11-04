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Rusya'ya dönük yaptırımlar kaldırıldı. Avrupa'da ilk fire verildi

Avrupa Birliği üyesi ülkeler içinde Hollanda, Rusya’ya uyguladığı yaptırımları kaldıran ilk ülke oldu.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 19:15
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Avrupa'da Rusya'ya dönük yaptırımlardan çekilen ilk ülke Hollanda oldu

Rusya'ya dönük yaptırımlar kaldırıldı. Avrupa'da ilk fire verildi
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Odatv’de yer alan habere göre 24 Şubat'ta başlayan Rusya - Ukrayna Savaşı'ndan sonra 27 Avrupa Birliği ülkesi ile ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya, Rusya'ya bir dizi ekonomik yaptırım ve ambargo uyguladı.

Rusya ise karşılık olarak doğal gaz vanasını kapattı. Çin’in de Avrupa’ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını durdurması sonucunda Avrupa’ya giden toplam doğal gaz miktarı yüzde 45 azaldı.

AVRUPA EKONOMİSİ ÇIKMAZDA

Avrupa genelinde doğal gaz ve elektrik fiyatları yüzde 500’den fazla zamlandı.

Avrupa Birliği’nin enflasyon ortalaması yüzde 10’u geçti. Rus rublesi toparlanıp değer kazandı, Euro ise dolar karşısında eridi.

Hollanda, Avrupa’da ekonomik durgunluk yaşanırken, Rusya’ya uygulanan yaptırımlardan çekilen ilk AB ülkesi oldu.

RUSYA’YA DÖNÜK 91 YAPTIRIM KALDIRILIYOR

- Hollanda devleti, Rusya’ya uygulanan 91 yaptırımdan çekildi.

- Rus bayraklı 34 gemiye uygulanan yaptırım kaldırıldı ve Hollanda limanlarına yanaşmalarına izin verildi.

- Dondurulan 13 Rus malvarlığı geri iade edildi.

- 25 Hollanda şirketine, Rus gaz devi Gazprom'dan doğal gaz ve enerji anlaşması yapması için izin verildi.

- Toplam 150 Rus vatandaşına, şirketine, belediyesine, kurumuna ve eğitim kuruluşuna uygulanan yaptırımlar kaldırıldı.

- Toplam 13 sivil toplum kuruluşu üzerindeki yaptırımlar kaldırılarak, "Rusya ve AB arasında diyalog kurulmasına yardımcı olma" amacıyla yasal izinler verildi.

- Bir Hollanda şirketine, Rus şirketlerinden ve devletinden ödeme alabilmesi için izin verildi, söz konusu yaptırımlar kaldırıldı.

KURUM VE KİŞİLER GİZLİ TUTULACAK

Hollanda Dışişleri ve Ekonomi Bakanlıkları, “Hassas bilgiler olduğu ve söz konusu kişiler için tehlikeli bir durum arz edebileceği” gerekçesi ile yaptırımların kaldırıldığı ve yaptırım muafiyeti verilen hiçbir Hollandalı ve Rus gerçek ve tüzel kişiliğin adının açıklanmayacağını belirtti.

Hollanda kaynakları, ekonomik durgunluktan kurtulma amacıyla Rusya ve Hollanda arasında ilişkilerin güçlendirilmesi için başka adımlar da atılabileceğini ifade etti.

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okur
4.11.2022 19:58
EE işte ukrayna milletin gazına geldin rusya ya kafa tuttun,şimdide emperyalistler yavaş yavaş çekiliyor.yazık oldu ölen insanlara,göç eden insanlara bakalım sonuç ne olacak.  
 
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