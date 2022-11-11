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Rusya yine sivilleri hedef aldı: 7 ölü

Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'de Rus güçlerince bir apartmana düzenlenen füze saldırısı sonucu 7 sivil hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 17:55
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Rusya Ukrayna'da düzenlediği hava saldırısında 7 sivili öldürdü

Rusya yine sivilleri hedef aldı: 7 ölü
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Ulusal basına yansıyan haberlere göre Rus güçleri, sabah saatlerinde Mıkolayiv şehir merkezindeki 5 katlı bir apartmana füze saldırısı düzenledi.

Saldırı nedeniyle apartman enkaza dönüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko, Telegram'dan yaptığı açıklamada, Rus güçlerin Mıkolayiv kentinde 5 katlı bir binaya füze saldırısı düzenlediğini söyledi.

7 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Timoşçenko, saldırı sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Soy ismini vermek istemeyen ve saldırıdan kurtulan 54 yaşındaki Lyudmila, AA muhabirine, saldırının düzenlendiği saatlerde evde olmadıklarını ve bu yüzden kendilerini çok şanslı hissettiklerini söyledi.

ZELENSKİ TEPKİ GÖSTERDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın özgürleştirilmesi için mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti.

Zelenski, Rusların, Ukrayna ordusunun sahadaki başarısına tepki olarak sivillere saldırdığını belirterek "Beş katlı bir konut binasına saldırı yapıldı. Bina 5. kattan 1. kata kadar yıkıldı. Maalesef ölü ve yaralılar var." (AA)

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