Ukraynalı kadın asker ağlayarak anlattı. İsrail-Hamas çatışmaları Ukrayna’yı unutturdu

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail' yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalarda her gün yüzlerce sivil hayatını kaybediyor.

Orta Doğu'da yeni bir krizin yaşanması, bu krizin Batı'nın dikkatini dağıtması, askeri ve mali varlıklarının bir kısmının gerekirse Ukrayna'dan buraya yönlendirilmesi, Ukrayna için sıkıntı günlere neden oluyor.

UKRAYNA BAYRAKLARININ YERİNİ İSRAİL BAYRAKLARI ALDI

İsrail-Filistin çatışması dünya gündemini işgal eden Ukrayna konusu adeta ikinci plana itildi. Avrupa’da her yerde asılı Ukrayna bayraklarının yerini İsrail bayrakları aldı. Rusya-Ukrayna cephesinde sıcak çatışmalar devam etmesine rağmen Batı'dan yardımların devam edip etmeyeceği konusu gündemde.

ÖNCESİ VE SONRASI HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Zor günlerden geçen Ukrayna askerleri de sosyal medyada gündem oldu.

2023 başında kamuflajlı kıyafeti ile gülerek poz veren bir Ukraynalı kadın askerin 2023 sonunda ağlayarak çektiği video dikkat çekti.