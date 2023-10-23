Ukraynalı kadın asker ağlayarak anlattı. İsrail-Hamas çatışmaları Ukrayna’yı unutturdu

Rusya ile savaşında Ukrayna'nın kayıpları giderek artıyor. Sosyal medyada yayılan bir paylaşımda Ukraynalı bir kadın askerin bir senedeki değişimi dikkat çekti.

Ukraynalı kadın asker ağlayarak anlattı. İsrail-Hamas çatışmaları Ukrayna’yı unutturdu

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail' yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalarda her gün yüzlerce sivil hayatını kaybediyor.

Orta Doğu'da yeni bir krizin yaşanması, bu krizin Batı'nın dikkatini dağıtması, askeri ve mali varlıklarının bir kısmının gerekirse Ukrayna'dan buraya yönlendirilmesi, Ukrayna için sıkıntı günlere neden oluyor.

UKRAYNA BAYRAKLARININ YERİNİ İSRAİL BAYRAKLARI ALDI

İsrail-Filistin çatışması dünya gündemini işgal eden Ukrayna konusu adeta ikinci plana itildi. Avrupa’da her yerde asılı Ukrayna bayraklarının yerini İsrail bayrakları aldı. Rusya-Ukrayna cephesinde sıcak çatışmalar devam etmesine rağmen Batı'dan yardımların devam edip etmeyeceği konusu gündemde.

ÖNCESİ VE SONRASI HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Zor günlerden geçen Ukrayna askerleri de sosyal medyada gündem oldu.

2023 başında kamuflajlı kıyafeti ile gülerek poz veren bir Ukraynalı kadın askerin 2023 sonunda ağlayarak çektiği video dikkat çekti.

İlgili Haberler
Netanyahu’dan Hizbullah’a tehdit
Öne Çıkanlar
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Son Haberler
Erdoğan’ın güvenlik duvarı delindi iddiası. Sahte çakarlı araçla Erdoğan’ın uçağının dibine kadar geldi Gündem
Erdoğan’ın güvenlik duvarı delindi iddiası. Sahte çakarlı araçla Erdoğan’ın uçağının dibine kadar geldi
23 Ekim Pazartesi TV yayın akışında ne var? 23 Ekim Pazartesi bugün hangi diziler var? Magazin
23 Ekim Pazartesi TV yayın akışında ne var? 23 Ekim Pazartesi bugün hangi diziler var?
Ağrıları şak diye kesiyor. Cildi canlı gösteriyor. Mucize otun faydaları saymakla bitmiyor Şifalı Bitkiler
Ağrıları şak diye kesiyor. Cildi canlı gösteriyor. Mucize otun faydaları saymakla bitmiyor
Borsa yeni haftaya yükselişle başladı Ekonomi
Borsa yeni haftaya yükselişle başladı
Can Yaman’dan açıklama geldi. Hayranının telefonunu fırlatmıştı Magazin
Can Yaman’dan açıklama geldi. Hayranının telefonunu fırlatmıştı
Kredi kartı kullanıcılarına kötü haber! Tüm ödemeler iptal Ekonomi
Kredi kartı kullanıcılarına kötü haber! Tüm ödemeler iptal
Petrol ve altında eyvah dedirten gelişme Ekonomi
Petrol ve altında eyvah dedirten gelişme