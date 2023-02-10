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İYİ Partili Ümit Özlale ulaşılamayan deprem bölgelerini açıkladı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkımlara sebep olan depremin üzerinden 5 gün geçmesine rağmen henüz ulaşılamayan yerleri İYİ Partili Ümit Özlale sosyal medya hesabından açıkladı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 11:32
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Ulaşılamayan deprem bölgelerini Ümit Özlale açıkladı

İYİ Partili Ümit Özlale ulaşılamayan deprem bölgelerini açıkladı
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu 10 ilde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ancak yardımların henüz götürülemediği birçok yer olduğu belirtiliyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale henüz yardım götürülemeyen ve yardım bekleyen yerlerle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Özlale paylaştığı mesajda, ‘’Depremin etkileri çok geniş bir coğrafyaya yayıldı. Mesela Adıyaman Gölbaşı. Burası hayalet şehir gibi. Medya kendi gördüğü yardım çığlıklarını size ulaştırıyor. Bir de kimsenin göremedikleri var.’’ dedi.

GÖLBAŞI HAYALET ŞEHİR OLDU

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki sokaklarda enkaz yığını haline gelen binalar ve ilçedeki sessizlik, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri tarafından görüntülendi. İlçede çok sayıda bina yıkılırken yollarda da deprem sebebiyle göçükler oluştu. İlçeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor. Yollarda oluşan çukurlara araçların düştüğü görüntülendi.

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Çuvadız
10.02.2023 12:13
Muh. İnce kalitesini gösterdi (askeryok polisyok battaniye yok bay ince sen provoke ettiğin yerdede kimse yok konya ovasındamı yedin bu fışkıyı bu alçaklığı yazıklar olsun ozaman neden ayrıldın chpden  
 
cengiz
10.02.2023 11:54
boş konuşmamayı öğrenmiş görünüyor,ilk defa doğru söylemde bulunmuş holland lale  
 
Hasan Balcı
10.02.2023 11:46
Helikopter diye bişey icat edilmeseydi leonarda vinci neden yaşamış olurdu? Her yaşamın arkasında aklınızın alamayacağınız bir sır vardır ve herkesinde yaşama tutunmaya hakkı vardır.Tıpkı şimdi olduğu  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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