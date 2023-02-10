İYİ Partili Ümit Özlale ulaşılamayan deprem bölgelerini açıkladı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu 10 ilde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ancak yardımların henüz götürülemediği birçok yer olduğu belirtiliyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale henüz yardım götürülemeyen ve yardım bekleyen yerlerle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Özlale paylaştığı mesajda, ‘’Depremin etkileri çok geniş bir coğrafyaya yayıldı. Mesela Adıyaman Gölbaşı. Burası hayalet şehir gibi. Medya kendi gördüğü yardım çığlıklarını size ulaştırıyor. Bir de kimsenin göremedikleri var.’’ dedi.

GÖLBAŞI HAYALET ŞEHİR OLDU

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki sokaklarda enkaz yığını haline gelen binalar ve ilçedeki sessizlik, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri tarafından görüntülendi. İlçede çok sayıda bina yıkılırken yollarda da deprem sebebiyle göçükler oluştu. İlçeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor. Yollarda oluşan çukurlara araçların düştüğü görüntülendi.