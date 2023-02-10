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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı yıkılan binalara ilişkin soruşturma başlattı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te yıkılan binalara ilişkin soruşturma başlattı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 13:31
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yıkılan binalara ilişkin soruşturma

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı yıkılan binalara ilişkin soruşturma başlattı
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, depremin hemen ardından ekiplerin harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal ve gecikmeksizin soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında teknik bilirkişi heyetleri görevlendirilmiş olup, numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır. Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir.

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