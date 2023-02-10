10 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Pegasus, deprem şehirleri için ücretsiz tahliye uçuşlarını 19 Şubat'a kadar uzattı

Pegasus, deprem şehirleri için ücretsiz tahliye uçuşlarını 19 Şubat'a kadar uzattı

Pegasus, deprem bölgesindeki ücretsiz tahliye uçuşlarını 19 Şubat'a kadar uzattı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 13:13
Takip Et

Pegasus, ücretsiz tahliye uçuşlarını 19 Şubat'a kadar uzattı

Pegasus, deprem şehirleri için ücretsiz tahliye uçuşlarını 19 Şubat'a kadar uzattı
+
Aa
-

Pegasus Hava Yolları, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların tahliyesi için ücretsiz seferlerine 19 Şubat'a kadar devam edecek.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızın tahliye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 19 Şubat dahil tüm ek tahliye seferlerimiz ücretsiz olacaktır. Tahliyenin hızlandırılması için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ali Kamil
10.02.2023 13:26
Bundan sonra uçak seyehatlarımı PEASUS ile yapacağım  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
1
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
2
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar
3
﻿Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar
﻿Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
4
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
5
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
6
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
﻿Fena patlatı. Ronaldo gol olup yağdı
7
﻿Fena patlatı. Ronaldo gol olup yağdı
﻿Fena patlatı. Ronaldo gol olup yağdı
﻿Adıyaman’da 60 yaşındaki Eyüp Ak 104 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
﻿Adıyaman’da 60 yaşındaki Eyüp Ak 104 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
﻿Adıyaman’da 60 yaşındaki Eyüp Ak 104 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
﻿Fernando Muslera'dan yardım çalışmalarına destek
﻿Fernando Muslera'dan yardım çalışmalarına destek
﻿Fernando Muslera'dan yardım çalışmalarına destek
﻿Uzmanı açıkladı. Çocuklara depremi nasıl anlatmalıyız
﻿Uzmanı açıkladı. Çocuklara depremi nasıl anlatmalıyız
﻿Uzmanı açıkladı. Çocuklara depremi nasıl anlatmalıyız
﻿Onur Bulut: Herkes elinden geleni yaparsa en kısa sürede toparlanabiliriz
﻿Onur Bulut: Herkes elinden geleni yaparsa en kısa sürede toparlanabiliriz
﻿Onur Bulut: Herkes elinden geleni yaparsa en kısa sürede toparlanabiliriz
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.