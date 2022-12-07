Fenerbahçe'nin yazdığı yeni hikayeyi açıkladı

Fenerbahçe yepyeni bir mantalite oturtuyor, yepyeni bir hikâye yazıyor... Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Rayo Vallecano, Villarreal ve bugün de Alanyaspor ile karşılaşan Jorge Jesus'un öğrencileri kadroda eksikler olmasına rağmen; atılan gollerden, kaçan penaltıdan, oynanan kaliteli futboldan ve kazanılan maçtan öte bir şeyleri izletiyor artık, yeni Fenerbahçe'yi...

BAŞTAN SONA, BOŞLUK YOK...

İki La Liga ekibine karşı Kadıköy'de çıktığı mücadelelerin başlangıcında zorlanan sarı lacivertliler, her şeye rağmen galip gelmeyi de oyunu domine etmeyi de başarmıştı. Ancak konu Türkiye ve Türk takımlarına döndüğü zaman neler olduğunun gözlemlenebilmesi açısından bu akşamki 90 dakika farklı bir anlam taşıyordu. Baştan sona neredeyse hiçbir boşluk bırakmayan bir Fenerbahçe...

'BİLARDO TOPU GİBİ' VURDU

Oyunu ilk andan itibaren rakip yarı sahaya yıkma çabasında olan Kanarya, meyveleri erken toplamaya başladı. Sol kanattan 28. dakikada gelişen akında Mert Hakan'ın içeriye kestiği ortayı İrfan Can Kahveci öyle sert bir vuruşla tamamlayıp önce direğe sonra da ağlara yolladı ki; meşin yuvarlak bilardo topu gibi gol oldu: 0-1. İrfan'ın ve takım arkadaşlarının yüksek hırsı, o andan itibaren yaşanacak her şeyin bir ön gösterimi niteliğindeydi.

SERDAR BU KEZ GÜLDÜREMEDİ

Kronometreler 36. dakikayı gösterirken Fenerbahçe penaltı kazandı. Villarreal maçında müthiş bir vuruşla beyaz noktadan ağları sarsan Serdar Dursun, bu kez yine topun başındaydı. Ancak vuruşunda Alanyaspor kalecisi gole izin vermedi. Ev sahibi Alanya, yaratıcılıktan ve tehdit oluşturmaktan uzak bir çizgide gözüktü.

Nitekim Serdar, kaçırdığı penaltının karşılığını 41'de attığı, farkı ikiye çıkaran golle verdi: 0-2.

KOLAY ÜRETEN FENERBAHÇE

İlk yarı soyunma odasına her anlamda büyük üstünlükle giden Fenerbahçe, devre dönüşü rakibi Alanyaspor'a arka arkaya sert darbeler indirmeye devam etti. Jesus'un sahaya sürdüğü herkesin çok kolay üretmeye başlaması, rotasyondan alınan verim, herkesin birbirini çok çok iyi tanımaya başlaması gibi faktörler kusursuz bir sistemin kurulduğunun en büyük göstergesi olarak öne çıktı.

ALANYA DURDU, SERDAR DURMADI

Önce 47. dakikada Lincoln Henrique, Alanyaspor defansının zaafını değerlendiren Crespo'nun presinin ardından fileleri havalandırdı: 0-3. Sonra da 51'de Serdar Dursun, 'öldürücü' darbeyi indirdi: 0-4. Akdeniz ekibi tüm hatlarıyla dağınık ve koordine olamayan bir profil çizmekten geri kalmadı.

Fakat bundaki en büyük faktör; Fenerbahçe'nin dominant oyunuydu diyebiliriz.

KADROLAR YENİLENDİ, TEMPO DÜŞTÜ

Mücadelenin geri kalanında iki takım adına da çok sık fırsat bulamayan oyuncular sahaya sürüldü. Bu durum da yenilenen kadrolar ile birlikte temponun düşmesine yol açtı. Özellikle Szalai'nin sonunda(!) bu sezon erkenden kenara gelebildiğini görmek beni onun adına memnun etti. İşin esprisi bir kenara; Macar oyuncunun ortaya koyduğu özveri, kalite ve performans, yakın gelecekte kendi kariyeri adına çok büyük işler yapacağının açık bir göstergesi oluyor.

EFKAN AVLADI, HERKES İZLEDİ

Tekrar maça dönecek olursak, düşük tempoyu hızlandırma yönünde adımlar atan taraf Alanyaspor oldu. Oyuna sonradan giren Efkan Bekiroğlu, ev sahibi Alanyaspor adına 78. dakikada müthiş bir frikik golüne imza attı: 1-4. Kaleci Ertuğrul dahil sahadaki tüm futbolcular bu şık vuruşu izlemekle yetinebildi.

Kalan süreçte Fenerbahçe tehlikeli atak üretemezken, Alanyaspor 90+2'de Candeias ile ağları havalandırdı. Fenerbahçe fazlasıyla rahat bir futbolla galip gelmeyi başardı.