Fenerbahçe gözünü Alanyaspor'a kestirdi

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.
Sarı lacivertliler, Antalya'daki ilk hazırlık maçında bugün saat 19.00'da Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Mücadele S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.
Jesus'un öğrencileri, Antalya'daki 2. hazırlık maçında ise 10 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana ile karşılaşacak.
Fenerbahçe, Kulüpler Birliği Vakfı'nın düzenlediği Dostluk Turnuvası'nda Rayo Valecano'yu 3-1, Villarreal ise 2-1 mağlup etti.
Jorge Jesus'un 24 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı:
Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Muhammed Doğukan, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mauricio Lemos, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Willian Arao, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, İsak Vural, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Bruma, Diego Rossi, Joshua King, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.
Fenerbahçe, Enner Valencia 2 hafta, Ezgjan Alioski ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıklamaştı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.