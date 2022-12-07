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Fenerbahçe gözünü Alanyaspor'a kestirdi

Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Antalya'daki ilk maçında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler, hazırlık maçlarında şimdiye kadar oynadığı 2 maçtan da galip ayrıldı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 13:06
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Hazırlık maçında Fenerbahçe'nin rakibi Alanyaspor

Fenerbahçe gözünü Alanyaspor'a kestirdi
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Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Sarı lacivertliler, Antalya'daki ilk hazırlık maçında bugün saat 19.00'da Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Mücadele S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

Jesus'un öğrencileri, Antalya'daki 2. hazırlık maçında ise 10 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Kulüpler Birliği Vakfı'nın düzenlediği Dostluk Turnuvası'nda Rayo Valecano'yu 3-1, Villarreal ise 2-1 mağlup etti.

Jorge Jesus'un 24 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı:

Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Muhammed Doğukan, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mauricio Lemos, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Willian Arao, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, İsak Vural, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Bruma, Diego Rossi, Joshua King, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.

Fenerbahçe, Enner Valencia 2 hafta, Ezgjan Alioski ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıklamaştı.


 

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