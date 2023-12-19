Ülke futbolu ne hale geldi! Recep Çınar yazdı

Şu anda hiçbir Allah’ın kulu, Türkiye Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin yerinde olmak istemez…

Ben istemem mesela…

Dertsiz başıma niye dert alayım?

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında Faruk Koca’nın yumruğuna, adamlarının da tekmelerine hedef olan Halil Umut Meler olayının izleri yavaş yavaş silinirken, şimdi de İstanbulspor’un sahadan çekilme olayı gündeme bomba gibi düştü…

Bütün bunlar olurken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin devirdiği çamlar, gaflar ve ısrarla da koltuğunu koruma çabası, iyice gerilen futbol ailesini, deyim yerindeyse “zıvana”dan çıkardı…

Ülkemizde acayip şeyler olmaya başladı…

Üstüne üstlük milletin “geçim”, siyasetçilerin “seçim” derdi, sokaktaki insanı gerdi ve germeye de devam ederken!

Neyse ki, “ortalık biraz daha sakinleşmeye, baltalar toprağa gömülmeye başladı” derken, İstanbulspor olayı patlak verdi…

Hadi bakalım, ayıklayın pirincin taşını!

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55-60 yıldır futbol içerisindeyim, Süper Ligde bir takımın sahadan çekildiğine şahit oldum…

Daha önce bazı kulüp başkanları, takımlarının sahadan çekme gibi tehditlerle gündeme gelmişler, ancak hiçbir zaman eyleme geçmemişlerdi…

Alt liglerde çok olmuştur, sahadan çekilmeler, ama üst ligde ilk defa bir kulüp başkanı sahaya inerek, oyuncularını soyunma odasına gönderdi, hem de maçın son çeyreğinde…

Türk futbolu, Halil Umut Meler yarasını sarmadan, ikinci bir yarayla da karşı karşıya kaldı…

Olacak şey değil…

Olayların aktörleri de kulüp başkanları ile hakemler!

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, “hakem Ali Şansalan’a yürümektense, en iyisi takımı sahadan çekeyim” diye düşünmüş olmalı ki, futbolcuların “oynayalım” yakarışlarına rağmen, hakeme tepki olarak takımını sahadan çekti!

Bundan son ne olur?

Düşme adaylarının içerisinde en kuvvetlisi olan İstanbulspor’un, başkanı tarafından yapılan darbe sonucunda, bir alt lige gidişi hızlanır…

İstanbulspor’un bundan sonra iki yakasının bir araya gelmeyeceği gün gibi ortadayken, sevgili TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hiçbir şey olmamış gibi, koltuğunda oturmaya devam mı edecek?

Ya da birileri, Mehmet Büyükekşi’ye “yeteeeerrr” demiyecek mi?

Merakla bekliyoruz…

Türk futbolundaki bu fotoğraf hoş değil!

Sürekli şikayet eden ama kendisi ile hiç yüzleşmeyen bir başkanı var Türkiye Futbol Federasyon’unun…

Hep suçlu ve hatalar diğer faktörler ve başkalarının…

Kendisi masum!

Kendisi, elinde olan ya da olmayan sebeplerden dolayı sürekli kan kaybeden Türk futbolunun patronu…

Halil Umut Meler ve İstanbulspor fotoğraflarının anlattığı bu…

Ne yazık ki, Mehmet Büyükekşi, hiç oralı değil…

Aynaya bakmamakta ısrarcı…

Suçu karşı tarafa atarak, kendini kandırma, kendini kurtarma telaşı da yok…

İnanılacak gibi değil…

Görevden alınma gibi bir durumunun olmadığını da, ha bire gözümüze sokup duruyor…

Bir bakıma, elindeki “beş benzemez” ile “rest” çekiyor herkese…

Mehmet Büyükekşi bütün bunları yaparken bir şeyi ıskalıyor…

Neyi mi?

Haklıyken haksız ve gülünç duruma düştüğünü!

Mehmet Büyükekşi, hem kendine, hem de Türk futboluna yazık ediyor!