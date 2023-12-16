Ülker Arena Fenerbahçe'nin kalesi oldu

EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, koç Sarunas Jasikevicius yönetiminde son kazandığı Monaco galibiyeti sonrası bu sezon iç sahadaki galibiyet sayısını 6 maçta 6'ya çıkardı ve hiç fire vermedi. Ancak Kanarya, deplasmandaki 8 mücadeledeki 1 galibiyet ve 7 yenilgi alabildi.

Fenerbahçe, bu sezon evinde oynadığı maçlarda sırasıyla; Milano, Panathinaikos, ASVEL, Olympiakos, Real Madrid ve Monaco'yu devirdi.

Temsilcimiz dış sahada beklenen performansı ortaya koyamayınca istediği seviyelere gelemedi. Kanarya dış sahada bir tek Bayern Münih'i yenebildi. Fenerbahçe; Valencia, Partizan, Kızıl Yıldız, Maccabi, Bologna, Baskonia ve Barcelona'ya yenildi.

İSTANBUL'DAN SADECE 1 KEZ ÇIKACAKLAR

Temsilcimiz, 20 Aralık’ta Zalgiris Kaunas’ı konuk edecek. 22 Aralık’ta ALBA Berlin deplasmanına gidecek olan Kanarya ardından EuroLeague'e İstanbul'da devam edecek. Anadolu Efes deplasmanı sonrası; Kızıl Yıldız, Maccabi, Partizan ve Bayern Münih takımları iç sahada ağırlanacak.