Mahkeme VAR'ın seçtiği görüntülerle hakemi yanılttığına hükmetti. O iki maç örnek gösterildi

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Mahkeme VAR'ın seçtiği görüntülerle hakemi yanılttığına hükmetti. O iki maç örnek gösterildi
İspanya Mahkemesi La Liga'da oynanan bazı mücadelelerde VAR'ın seçtiği görüntülerin hakemlerin yanlış kararlar vermesine sebep olduğunu belirtti. Eski hakemlerin geri dönme taleplerini reddetti.

Futbolda Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının etkinliğini değerlendiren bir İspanyol mahkemesi, VAR yetkililerinin geçen sezon oynanan mücadeleler sırasında hakemin görmesi için seçtikleri görüntülerin yanlış kararlar verilmesini sağladığına hükmetti.

HATALI KARAR VERİLMESİNE SEBEP OLDULAR
Associated Press'in Cuma günü yayınladığı yakın tarihli bir mahkeme kararında, Madrid merkezli bir yargıç, geçen sezon oynanan La Liga maçlarında video asistanı tarafından sağlanan görüntülerin saha hakeminin hatalı karar vermesine yol açtığı iki olaya değindi.

ESKİ BİR HAKEMİN AÇTIĞI DAVA İPTAL EDİLDİ
Mahkeme ayrıca, kendisini ve diğer meslektaşlarını bu sezonun son iki maçında artık VAR hakemi olarak kullanmadığı için İspanyol futbol federasyonuna dava açan eski bir hakemin açtığı davayı da iptal etti.

KAVGAYLA İLGİLİ TÜM GÖRÜNTÜLER GÖSTERİLMEDİ
Yargıç Sonia López'in aktardığı ilk olay, Real Madrid'in mayıs ayında Valencia'ya yaptığı ziyaret sırasında Vinícius Júnior'un, video asistanının müdahalesinin ardından Valencia oyuncularıyla kavga ettiği için kırmızı kartla oyundan atılmasıydı. Hakim, video asistanının, Valencia oyuncularının Vinícius'a karşı saldırgan davranışları da dahil olmak üzere, kavgayla ilgili tüm görüntüleri göstermediğini söyledi.

O POZİSYO ÇOK TARTIŞILMIŞTI
Hakemin belirttiği ikinci olay ise, Espanyol’un evinde Atletico Madrid ile 3-3 berabere kaldığı mücadele. Atletico Madrid’in şutu sonrası Espanyol defansı topa çizgide müdahalede bulunmuş ancak topun çizgiyi geçip geçmediği oldukça tartışılmıştı.

VAR SONRASI KARARI DEĞİŞTİ
Maçın hakemi topun önce çizgiyi geçmediğine karar vermiş daha sonra VAR’ın gösterdiği bir görüntü sonrası orta çizgiyi işaret etmişti.

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