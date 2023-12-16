Galatasaray'dan üst üste 4. galibiyet

Kaynak: AA
Galatasaray'dan üst üste 4. galibiyet
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Muratpaşa Belediye'yi 3-2'lik skorla mağlup etti.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Galatasaray Daikin, Muratpaşa Belediye Sigorta Shop'u 3-2 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla üst üste 4, toplamda 6. galibiyetine imza atarken, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop ise 7. mağlubiyetini aldı.

Galatasaray Daikin: 3 - Muratpaşa Belediye Sigorta Shop: 2
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Selçuk Görmen, Caner Çildir
Galatasaray Daikin: Fatma Beyaz, Cuttino, Eggleston, Ayçin Akyol, Tashiro, İlkin Aydın (Bihter Yarkın Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Yağmur Karaoğlu, Duygu Düzceler)
Muratpaşa Belediye Sigorta Shop: Burcu Şentürk, Guerra, Hande Korkut, Markova, Micaya, Ceren Karagöl (Derya Çayırgan, Samedy)
Setler: 25-21, 26-24, 23-25, 27-29, 15-11
Süre: 145 dakika (27, 30, 26, 42, 20)

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