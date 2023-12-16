Fenerbahçe'de bir yıldız gidiyor bir yıldız geliyor

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Fenerbahçe'de bir yıldız gidiyor bir yıldız geliyor
Fenerbahçe Beko; koç değişikliğinin ardından Nick Calathes ile yollarını ayırıp, Keenan Evans'ı kadrosuna katmak üzere.

Fenerbahçe Beko'da koç Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından kadroda da değişiklikler başlıyor.

Sezon başında gönderilmesi planlanan ancak takımda kalan Nick Calathes'e, EA7 Milano talip oldu. Gard bölgesini geliştirmek isteyen EA7 Milano, Nick Calathes'in sözleşmesindeki çıkış maddesi olan 300 bin Euro'yu ödemeye hazır.

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Fenerbahçe Beko bu ayrılığın gerçekleşmesinin ardından takıma katılacak yeni ismi de belirledi. Bu sezona Zalgiris Kaunas ile iyi bir performans göstererek başlayan Keenan Evans, Nick Calathes'in ayrılmasının hemen ardından transfer edilecek.

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Zalgiris Kaunas'la imzaladığı sözleşmede 300 bin Euro çıkış hakkı bulunan Keenan Evans için Fenerbahçe Beko, Calathes'in ayrılığını bekliyor.

27 yaşındaki Birleşik Amerikalı Keenan Evans için Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Kızılyıldız, Partizan ve Virtus Bologna da devrede...

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