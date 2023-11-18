Uludağ'da kar, kent merkezinde sağanak

Bursa'da Uludağ, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Kent merkezinde etkisini arttıran sağanak da hayatı olumsuz yönde etkilerken, saatteki hızı 60 kilometreye kadar ulaşan lodos nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi.

KAYNAK: DHA
Uludağ'da kar, kent merkezinde sağanak

Kentte, kış turizminin önemli merkezlerinden 2 bin 543 rakımlı Uludağ, sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı ile beyaza büründü. Yoğun sis ve fırtınanın da etkili olduğu birinci ve ikinci oteller bölgesinde, görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü. Yağışla birlikte kayak merkezinin zirvesi ve kayak pistleri de karla kaplandı.

SAĞANAK OLUMSUZ ETKİLEDİ

Öte yandan, kent merkezinde başlayan ve gün boyu devam eden lodos ve sağanak da kara ve deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 60 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle, BUDO seferleri iptal edildi. Sağanak nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında birçok kişi yaralanırken, kent içi ve şehirler arası yollarda uzun araç kuyruğu oluştu.

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