İbrahim Okur dünyayı tanıyan bir araştırıcı. Gözlüyor, okuyor, araştırıyor, tahlil ediyor. 26. kitabıyla karşımızda: "Banksterler ve Demokratörler". Kitabın alt başlığı: "Ulus Devletleri Çökertenler" (Okursoy Kitapları, 392 s.) Bir önceki kitabı "Hem Kundakçı Hem İtfaiyeci" kitabının devamı niteliğinde.

Eser hakkında fikir edinmek için başlıkları vereceğim:

Faşizm, Sosyalizm, Liberalizm / İlericilik Ve Yeni Dünya Düzeni Dendiğinde... / Küresel Güçlerin Güncellenmiş İdeolojisi: Başsızcılık ya da Anarşizm/ Neo'lu Liberalizm ve Şaşkın Sürüyü Gütmek / Papaz Wilson, Dünyayı Hristiyan Yapmak ve Kutsanmış Liberal Devlet/ Hükümeti Küvette Boğmak ve Seyirci Demokrasisi / Küresel Hükümet Peşinde Koşanlar / Küresel Sistemin Belediyeleri Olarak Ulus Devlet ve "Demokrasi Kuduzu" / Liberal Irkçılık ve Liberal Faşizm / Yahudi İdeolojisi ve Dünya Üst Devleti Projesi / Minimal Düzeye İndirilmiş Devlet / Neoliberalizm Gurularına Nobel Ekonomi Ödülü / Kovboydan Başkan Reagan ve "Saygıyı Haketmeyen Yoksullar" / Tek Dünya Projesinin Omurilik Sistemi: Chatham House, CFR, Bilderberg / Enternasyonalizm, Sınırlardan Arınmış Dünya Projesi ve Ulus Devletlerin Çökertilmesi / Küresel Düzen Olarak Plütokrasi / Enron Skandalı ve Lehman Brothers'ın İflası / ABD'de Rejimin Yeni Adı: Tweedizm / Finans Sektörü ve Hortumculuk / Neoliberallerin Maskotu Pembe Gözlüklü Fukuyama Coşuyor / Yapısal Uyum Politikası Dayatmaları ya da Ayak Basmadan İstila Projesi / Örgütlü Banksterler / Krizleri Fırsata Dönüştürenler / Banksterler ve Doğu Asya Krizi / Yeni Bir İzm Olarak Dataizm, Yapay Zekâ ve Biyoteknoloji / Ulus Devletleri Şirketlere İndirgemek / Tek Para, Tek Dünya, Tek Düzen Hedefi.

"Banksterler ve Demokratörler- Ulus Devletleri Çökertenler"de günümüzde tartışılan meselelerin hepsine bir cevap buluyor, şüphenizi gideriyor, fikrinizi berraklaştırıyorsunuz.

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Liseden İngilizce hocam Bedir Avcı yeni şiir kitabını çıkardı: "Güz Gülü Gül Teyze" (337 s.) "Gül", hocamın hanımı. Asıl adı "Gönül". Uzun süre rahatsızlık çekti. Hocam hep yanı başındaydı. Hanımının vefatının ardından İstanbul'dan memleketine, Erzurum'a taşındı. Kitabını da orada bastırdı.

Hocam daha önce "Bir Nesil İstiyorum" şiir kitabını çıkarmıştı. Burada bahsetmiştim.

"Takdim" yazısı Fevzi Budak'tan. Fevzi Budak, edebiyatçı, eski Erzurum Millî Eğitim Müdürü. Bu ismi bilirsiniz. Dokuz defa vazifesinden alındı, her seferinde mahkeme kararıyla döndü. Sonunda emekliliğini istedi.

Bedir Avcı, kitabını, içli satırlarla hanımına ithaf ediyor:

"Bu şiir kitabımı benimle kırk beş yılı birlikte geçiren hanımefendinin, zarafetin, nezaketin merhamet ve cömert­liğin tarifi olan, keza şiirlerimin hemen hemen hepsinin esin kaynağı olan refikam, yoldaşım, sırdaşım can yolda­şım, içtiğim aşım, arkadaşım, eşim, mahallenin çocukla­rının Gül teyzesi benim de sevgili yârim, yaranım, sevgili Gönül hanımefendiye, ayrıca şiirlerimi okuyarak beni teşyi ve teşvik eden, beni yüreklendiren, cesaret veren, esin kaynağım, ilham perim arkadaşım Güz Gülü hanımefendiye ithaf ediyorum."

Bedir Avcı hanımına sevgisini, sık sık mısralara döküyor:

"Bağlarım çözüldü, elim üzüldü. / Tutunacak bağım sendin Gül teyze. / Ceybun oldu göz yaşlarım süzüldü. / Sana hasret, bana vuslat yazıldı."