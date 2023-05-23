Ümit Özdağ kararını verdi top artık Kılıçdaroğlu'nda

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, canlı yayında gazetecilere açıklamalar yaptı.



Özdağ, seçimin ikinci turunda kimi destekleyecekleri konusunda net bir tavır belirtmedi. Özdağ, Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu ile büyük oranda anlaştıklarını belirterek, bu akşam yapacakları görüşme sonrası nihai kararlarını yarın bildireceklerini söyledi.





"YARIN SAAT 11'DE SAYIN KILIÇDAROĞLU İLE BURADA AÇIKLAMA YAPMAYI PLANLIYORUZ"

Özdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



İmzaya bağlanması için yüz yüze bazı görüşmeler yapılması gerekiyor. Bu görüşmeleri bu gece gerçekleştireceğiz inşallah. Burada da şu anada kadar olumlu gelişen süreci bu aşamada da olumlu gerçekleştireceğimizi umuyoruz. Bunu başarabilirsek eğer yarın saat 11.00'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile burada bir açıklama yapmayı planlıyoruz.



Zafer Partisi Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi bir partidir. Asıl idealimiz, Aziz Atatürk’ün çizgisinin 21. yüzyıla yansımasıdır. Bu çizgimiz protokole yansıdı.



Gönüllü değil gerekirse zorla bir sene içerisinde uluslararası hukuka uygun olarak keza Türkiye'nin güvenliği açısından, terörle mücadelede Türk devletinin hukukun içerisinde terörle ilintili yerel yöneticilerin yerine devlet yöneticilerini kayyum olarak ataması imkânının her zaman olması gerektiğini düşünüyoruz. Zafer Partisi'nin olduğu yerde terörle mücadele ve Türkiye'nin güvenliği güven altındadır, bundan emin olabilirsiniz.

“SİNAN BEY İLE CEHENNEMİN KAPILARINI KAPATMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞTIK”

Sinan Bey’in kendi takdiridir. Zafer Parti’sini bağlamamaktır. Sinan Bey’le farklı düşünüyoruz. Üzerinde durmuyoruz, hayat devem ediyor. Cehennemin kapılarını kapatmak için yola çıktık bunun için çalışıyoruz.