Ümit Özdağ kararını verdi top artık Kılıçdaroğlu'nda

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, kararını verdiğini, Altılı masadan haber beklediğini belirterek Kılıçdaroğlu ile bu akşam yeniden görüşeceklerini açıkladı.

Ümit Özdağ kararını verdi top artık Kılıçdaroğlu'nda

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, canlı yayında gazetecilere açıklamalar yaptı.

Özdağ, seçimin ikinci turunda kimi destekleyecekleri konusunda net bir tavır belirtmedi. Özdağ, Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu ile büyük oranda anlaştıklarını belirterek, bu akşam yapacakları görüşme sonrası nihai kararlarını yarın bildireceklerini söyledi.

fwzhjzmwwaahqaa.jpg

"YARIN SAAT 11'DE SAYIN KILIÇDAROĞLU İLE BURADA AÇIKLAMA YAPMAYI PLANLIYORUZ"
Özdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İmzaya bağlanması için yüz yüze bazı görüşmeler yapılması gerekiyor. Bu görüşmeleri bu gece gerçekleştireceğiz inşallah. Burada da şu anada kadar olumlu gelişen süreci bu aşamada da olumlu gerçekleştireceğimizi umuyoruz. Bunu başarabilirsek eğer yarın saat 11.00'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile burada bir açıklama yapmayı planlıyoruz.

Zafer Partisi Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi bir partidir. Asıl idealimiz, Aziz Atatürk’ün çizgisinin 21. yüzyıla yansımasıdır. Bu çizgimiz protokole yansıdı.

Gönüllü değil gerekirse zorla bir sene içerisinde uluslararası hukuka uygun olarak keza Türkiye'nin güvenliği açısından, terörle mücadelede Türk devletinin hukukun içerisinde terörle ilintili yerel yöneticilerin yerine devlet yöneticilerini kayyum olarak ataması imkânının her zaman olması gerektiğini düşünüyoruz. Zafer Partisi'nin olduğu yerde terörle mücadele ve Türkiye'nin güvenliği güven altındadır, bundan emin olabilirsiniz.

“SİNAN BEY İLE CEHENNEMİN KAPILARINI KAPATMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞTIK”
Sinan Bey’in kendi takdiridir. Zafer Parti’sini bağlamamaktır. Sinan Bey’le farklı düşünüyoruz. Üzerinde durmuyoruz, hayat devem ediyor. Cehennemin kapılarını kapatmak için yola çıktık bunun için çalışıyoruz.

İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Bu bir referandumdur vatanını seven sandığa gelsin
Ümit Özdağ’dan Sinan Oğan’a büyük gönderme: Makam, mevki, ihale tartışması yapmıyoruz
Öne Çıkanlar
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Son Haberler
AB'den açıklama geldi: Ukraynalı pilotların eğitim süreci başladı Güncel
AB'den açıklama geldi: Ukraynalı pilotların eğitim süreci başladı
Elazığ'da kaçak avlanan 1 ton 400 kilogram balık ele geçirildi Güncel
Elazığ'da kaçak avlanan 1 ton 400 kilogram balık ele geçirildi
Elon Musk seçimlerde kimi destekleyeceğini açıkladı Dünya
Elon Musk seçimlerde kimi destekleyeceğini açıkladı
Bodrum'da sağanak etkili oldu Güncel
Bodrum'da sağanak etkili oldu
Sivasspor kafilesi İstanbul'da Spor
Sivasspor kafilesi İstanbul'da
Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklıyor Siyaset
Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklıyor
5 polis hastanelik oldu Güncel
5 polis hastanelik oldu