Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Bu bir referandumdur vatanını seven sandığa gelsin

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir video paylaştı.



Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımına, "Bu bir referandumdur. Ekonomik yıkımı yaşayan güzel ülkemizi son çıkışta kurtaracak mıyız, yoksa uçurumdan aşağı yuvarlanacak mıyız? Vatanını seven sandığa gelsin!" notunu düştü.



Kılıçdaroğlu videoda, "Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama ekonomi için karar ver. Bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak, 30! Unutma, o oyu benim için değil, kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin!" dedi.