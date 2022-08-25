Ümit Özdağ’dan Gülşen yorumu ‘İslam’a zararı Gülşen değil AKP veriyor’

Suç örgütü lideri Sedat Peker, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun sermaye artırımı yapmak isteyen firmalardan rüşvet aldığını iddia etmiş Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Peker’in iddiası hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Peker’in iddialarının yaşandığı bir zaman diliminde şarkıcı Gülşen’in Nisan 2022’de söylediği sözler nedeniyle tutuklanmasının ‘psikolojik’ bir operasyon olduğunu söyleyen Özdağ twitter hesabından şunları ifade etti:

“Gülşen’in Nisan 2022’de kurduğu yanlış cümlenin bugün servis edilmesi meselenin hukuki değil psikolojik operasyon olduğunu gösteriyor. Medya SPK başkanı ile ilgili rüşvet iddiası ve Zafer Partisinin suç duyurusunu değil Gülşen’i konuşuyor. İslam’a zararı Gülşen değil AKP veriyor”