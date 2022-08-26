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Barış Pehlivan Gülşen'e soruşturma açan savcı hakkındaki dikkat çeken detayı açıkladı

Gazeteci Barış Pehlivan, şarkıcı Gülşen'e soruşturma açan savcı hakkındaki flaş detayı canlı yayında açıkladı.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 22:52
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 09:26
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Gazeteci Barış Pehlivan, şarkıcı Gülşen'e soruşturma açan savcı hakkındaki flaş detayı canlı yayında açıkladı

Barış Pehlivan Gülşen'e soruşturma açan savcı hakkındaki dikkat çeken detayı açıkladı
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Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV canlı yayında Gülşen hakkında soruşturma yürüten savcıyla ilgili flaş detayı açıkladı.

4 YIL ÖNCE MEZUN OLMUŞ

Savcının ismini ''Adı İstanbul Başsavcılığı Basın Soruşturmalarından Sorumlu Türkşat Kuntay Uçuk'' ifadeleri ile açıklayan Pehlivan, savcının henüz 4 yıl önce hukuk fakültesinden mezun olduğunu belirtti.

Pehlivan, ''Kendisi 2018 yılında hukuk fakültesinden mezun olmuş. Yani tahminen 20'li yaşlarda. Hakim ve savcı olmak için staj yapılması gerekir. Kendisi göreve 30 Eylül 2021'de başlamış. Bir yıllık savcı değil kendisi. Şu an Gülşen'i tutuklama sevk eden, iddianamesini hazırlayan savcı daha bir yıllık savcı değil.

30 Eylül'de Osmaniye'ye atanıyor. HSK diye bir kurum var. HSK'nın belli yönetmelikleri var. Bir yargı mensubu kafanıza göre atanamaz. Osmaniye 2. bölgede. Buradan İstanbul'a atanması için en az 5 yıl görev yapması lazım.

6 Ekim 2021 tarihinde bir kararname ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevlendirildi.

Kendisi atanır atanmaz yaptığı ilk soruşturmalardan biri yaptığı ilk gözaltılardan biri Sedef Kabaş'' diye konuştu.

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Türkiye 🇹🇷
26.08.2022 11:57
Adalet bir gün herkese lazım olacak savcıya da hakime de politikacılara da Başbakanlara da Cumhurbaşkanlarınada  
 
Gökhan
26.08.2022 10:37
Sakın şikayet etmeyin bu düzeni el birliği ile kurdunuz şimdi herkes figan ediyor herşey ne güzel oldu dediniz buyurun sonuç bu  
 
M. T
26.08.2022 10:15
Savcı değil mübarek Akp elemanı .  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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